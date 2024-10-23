Самокатчик сбил ребенка и скрылся — его ищет полиция Приморья

Posted 23 октября, 02:36
Published 23 октября, 02:36
Modified 23 октября, 02:38
Updated 23 октября, 02:38
Инспекторы ДПС в Спасске Дальнем ищут водителя электросамоката, покинувшего место аварии.
ДТП случилось на улице Краснознамённой. Полицейские прибыли на место происшествия, где выяснили, что неизвестный двигался на электросамокате по направлению к улице Красногвардейской. На территории двора он сбил подростка и скрылся.
Полицейские выясняют личность виновника аварии. В результате нее пострадал 14-летний парень, ему назначено амбулаторное лечение.
Составлен протокол об административном правонарушении. Планируется установить все обстоятельства инцидента и провести необходимые проверки. После всех мероприятий будет принято законное решение.
За последние сутки в Приморском крае случилось 70 ДТП: 9 со пострадавшими и 61 — с материальным ущербом. Один человек погиб, еще одиннадцать получили различные травмы. Повреждено 120 транспортных средств.