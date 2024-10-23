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Posted 23 октября, 02:36

Published 23 октября, 02:36

Modified 23 октября, 02:38

Updated 23 октября, 02:38

Водитель электросамоката скрылся после наезда на мальчика в Приморском крае

Самокатчик сбил ребенка и скрылся — его ищет полиция Приморья

23 октября 2024, 02:36
Фото: Изображение Midjourney

Водитель электросамоката скрылся после наезда на мальчика в Приморском крае

Сюжет
Дети
Самокатчик сбил ребенка в Спасске Дальнем в Приморье. Виновника аварии теперь ищет полиция.

Инспекторы ДПС в Спасске Дальнем ищут водителя электросамоката, покинувшего место аварии.

ДТП случилось на улице Краснознамённой. Полицейские прибыли на место происшествия, где выяснили, что неизвестный двигался на электросамокате по направлению к улице Красногвардейской. На территории двора он сбил подростка и скрылся.

Полицейские выясняют личность виновника аварии. В результате нее пострадал 14-летний парень, ему назначено амбулаторное лечение.

Составлен протокол об административном правонарушении. Планируется установить все обстоятельства инцидента и провести необходимые проверки. После всех мероприятий будет принято законное решение.

За последние сутки в Приморском крае случилось 70 ДТП: 9 со пострадавшими и 61 — с материальным ущербом. Один человек погиб, еще одиннадцать получили различные травмы. Повреждено 120 транспортных средств.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутких пробках из-за ДТП во Владивостоке.

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