Не ГАИ единым: кто разбирается с любителями бросить машину на газоне во Владивостоке?

Полиция Владивостока разъяснила гражданам вопросы, связанные с нарушениями при парковке автомобилей на газонах. По правилам дорожного движения России запрета на остановку и стоянку машин на газонах или участках с деревьями и кустарниками нет, так же как и запрета на проезд через эти территории.