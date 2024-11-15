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Posted 15 ноября, 00:54

Published 15 ноября, 00:54

Modified 15 ноября, 00:56

Updated 15 ноября, 00:56

Выяснилось, кто выписывает штрафы за парковку транспорта на газонах в Приморье

Не ГАИ единым: кто разбирается с любителями бросить машину на газоне во Владивостоке?

15 ноября 2024, 00:54
Фото: 1MI.

Выяснилось, кто выписывает штрафы за парковку транспорта на газонах в Приморье

Сюжет
Полиция
Штрафовать за парковку на газоне ГАИ не может, сообщили в полиции Владивостока. Куда же тогда обращаться?

Полиция Владивостока разъяснила гражданам вопросы, связанные с нарушениями при парковке автомобилей на газонах. По правилам дорожного движения России запрета на остановку и стоянку машин на газонах или участках с деревьями и кустарниками нет, так же как и запрета на проезд через эти территории.

В разделе 12 ПДД РФ перечислены места, где запрещена остановка или стоянка автомобилей. Если водители паркуются на детских площадках, спортивных полях, пляжах, газонах, а также на общественных территориях в пределах населенных пунктов, занятых растениями — это не регулируется правилами и не подпадает под компетенцию сотрудников патрульной полиции.

При этом, такие нарушения все равно рассматривают специалисты. Как правило, штрафы выписывают административные комиссии в рамках их полномочий. Сотрудники мэрии Владивостока сообщили, что в городе этим занимаются несколько районных административных комиссий. Уведомления как правило приходят водителям на почту.

Для привлечения к ответственности водителей, паркующихся на газонах, нужно обращаться в административные органы муниципалитетов. Во Владивостоке это можно сделать через сайт городской администрации, сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» специалисты.

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