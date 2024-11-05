100 тысяч за избитую суку и 200 — за агрессивную: новые штрафы ввели в Приморье

В случае, если от лап, когтей и клыков животного пострадали люди или чужое имущество, граждане должны будут заплатить штраф от 10 до 50 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, юрлица — от 100 до 200 тысяч рублей.