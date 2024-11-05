100 тысяч за избитую суку и 200 — за агрессивную: новые штрафы ввели в Приморье

Posted 5 ноября, 07:15
Published 5 ноября, 07:15
Modified 5 ноября, 07:17
Updated 5 ноября, 07:17
В Приморье ввели штрафы за неправильный выгул собак: тем, кто выпускает кобелей гулять самостоятельно, предстоит раскошелиться. Выяснилось также, сколько нужно будет отдать за избитую или агрессивную суку.
Размер штрафов за неправильное обращение с животными в России вырос. Недостаточно внимательным хозяевам кошек, собак и других питомцев могут грозить шестизначные суммы.
Согласно статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях, за жестокое обращение с животными, гражданам может грозить наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей;
Должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей;
Юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.
В случае, если от лап, когтей и клыков животного пострадали люди или чужое имущество, граждане должны будут заплатить штраф от 10 до 50 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, юрлица — от 100 до 200 тысяч рублей.
При этом, если нарушение было совершено, когда за животным наблюдал кто-то другой по поручению хозяина, или если его украли другие люди, ответственность не ложится на владельца животного.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ввели штрафы «за аборты».