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Posted 5 ноября, 07:15

Published 5 ноября, 07:15

Modified 5 ноября, 07:17

Updated 5 ноября, 07:17

100 тысяч за избитую суку и 200 — за агрессивную: новые штрафы ввели в Приморье

100 тысяч за избитую суку и 200 — за агрессивную: новые штрафы ввели в Приморье

5 ноября 2024, 07:15
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Животные
Жителям Приморского края могут грозить крупные штрафы за насилие над питомцами. Также довольно серьезные суммы могут грозить хозяевам кошек и собак, которые искалечили людей.

В Приморье ввели штрафы за неправильный выгул собак: тем, кто выпускает кобелей гулять самостоятельно, предстоит раскошелиться. Выяснилось также, сколько нужно будет отдать за избитую или агрессивную суку.

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Размер штрафов за неправильное обращение с животными в России вырос. Недостаточно внимательным хозяевам кошек, собак и других питомцев могут грозить шестизначные суммы.

Согласно статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях, за жестокое обращение с животными, гражданам может грозить наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей;

Должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей;

Юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае, если от лап, когтей и клыков животного пострадали люди или чужое имущество, граждане должны будут заплатить штраф от 10 до 50 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, юрлица — от 100 до 200 тысяч рублей.

При этом, если нарушение было совершено, когда за животным наблюдал кто-то другой по поручению хозяина, или если его украли другие люди, ответственность не ложится на владельца животного.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ввели штрафы «за аборты».

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