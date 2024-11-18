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Posted 18 ноября, 07:43

Published 18 ноября, 07:43

Modified 18 ноября, 07:45

Updated 18 ноября, 07:45

Антон Волошко: Соревнования всероссийского уровня поднимают престиж спорта в Приморье

Антон Волошко: Соревнования всероссийского уровня поднимают престиж спорта в Приморье

18 ноября 2024, 07:43
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
В дальневосточной столице прошел Кубок России и межрегиональные соревнования по панкратиону.

Приморский край впервые принимал национальные соревнования по этому виду борьбы. Площадкой стал спорткомплекс Дальневосточного федерального университета.

Фото: zspk.gov.ru
«Кубок России по панкратиону — впервые на Дальнем Востоке! Такие соревнования общероссийского уровня поднимают престиж приморского спорта, становятся залогом большего вовлечения детей и молодёжи в занятия спортом. Большая заслуга в этом — моего коллеги по работе в краевом парламенте, вице-президента Федерации панкратиона России, куратора этого вида спорта в ДФО и руководителя Федерации панкратиона в Приморском крае Джони Авдои», — отметил Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко.
Фото: zspk.gov.ru

В Кубке России 2024 года приняли участие 242 спортсмена из 23 регионов страны. Кроме того, на о. Русском прошли межрегиональные состязания по панкратиону в нескольких возрастных группах.

«Наша задача не только развитие дисциплины у спортсменов, занимающихся панкратионом, но и популяризация этого вида спорта, развитие его массовости. Мы приглашаем жителей Приморского края, чтобы они занимались бы этим. Для достижения этой задачи работаем вместе с краевым министерством физической культуры и спорта, профильными управлениями в муниципалитетах, и это позволяет сделать Приморье площадкой для проведения соревнований по панкратиону самого высокого уровня», — отметил «Восток-Медиа» председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК, вице-президент Федерации панкратиона России, президент Федерации панкратиона Приморского края Джони Авдои.
Фото: zspk.gov.ru

По итогам межрегиональных состязаний Приморский край занял первое место с общим счетом 542 очка. На втором — спортсмены из Амурской области, замкнули тройку призеров представители Хабаровского края.

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