Антон Волошко: Соревнования всероссийского уровня поднимают престиж спорта в Приморье

Posted 18 ноября, 07:43
Published 18 ноября, 07:43
Modified 18 ноября, 07:45
Updated 18 ноября, 07:45
Приморский край впервые принимал национальные соревнования по этому виду борьбы. Площадкой стал спорткомплекс Дальневосточного федерального университета.
«Кубок России по панкратиону — впервые на Дальнем Востоке! Такие соревнования общероссийского уровня поднимают престиж приморского спорта, становятся залогом большего вовлечения детей и молодёжи в занятия спортом. Большая заслуга в этом — моего коллеги по работе в краевом парламенте, вице-президента Федерации панкратиона России, куратора этого вида спорта в ДФО и руководителя Федерации панкратиона в Приморском крае Джони Авдои», — отметил Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко.
В Кубке России 2024 года приняли участие 242 спортсмена из 23 регионов страны. Кроме того, на о. Русском прошли межрегиональные состязания по панкратиону в нескольких возрастных группах.
«Наша задача не только развитие дисциплины у спортсменов, занимающихся панкратионом, но и популяризация этого вида спорта, развитие его массовости. Мы приглашаем жителей Приморского края, чтобы они занимались бы этим. Для достижения этой задачи работаем вместе с краевым министерством физической культуры и спорта, профильными управлениями в муниципалитетах, и это позволяет сделать Приморье площадкой для проведения соревнований по панкратиону самого высокого уровня», — отметил «Восток-Медиа» председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК, вице-президент Федерации панкратиона России, президент Федерации панкратиона Приморского края Джони Авдои.
По итогам межрегиональных состязаний Приморский край занял первое место с общим счетом 542 очка. На втором — спортсмены из Амурской области, замкнули тройку призеров представители Хабаровского края.