На 6-й день силы покинули: из-за мышей отказали почки у мужчины в Приморье

Posted 18 ноября, 06:08
Published 18 ноября, 06:08
Modified 18 ноября, 06:10
Updated 18 ноября, 06:10
В Кировском районе врачи спасли молодого человека, заболевшего геморрагической лихорадкой, сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы.
Группа приморцев собирала шишки в тайге. В какой-то момент состояние одного из них резко ухудшилось, — температура повысилась, а сильные боли в спине не давали ему самостоятельно передвигаться. Он пытался бороться с неизвестным недугом в течение недели, чем усугубил свое состояние.
На седьмой день плечи мужчины покрылись сыпью и он почувствовал резкую слабость. В местной больнице ему диагностировали острое почечное повреждение. Также у пациента обнаружили геморрагическую лихорадку.
«Это заболевание относится к дальневосточным инфекционным болезням и передается через контакт с грызунами и их выделениями. При отсутствии лечения болезнь становится причиной смерти 4-х пациентов из 5-ти. Причем мужчины переносят инфекцию намного тяжелее женщин», — говорит Анна Шалаева, врач-нефролог.
Специалисты провели телемедицинскую консультацию с заведующей отделением нефрологии Владивостокской клинической больницы №2 Татьяной Кабанцевой. Медики оперативно обменялись данными о состоянии пациента и обсудили лечение. Также было решено перевести больного в Тысячекоечную больницу, которая оснащена необходимым оборудованием.
«В условиях отделения нефрологии пациенту была назначена заместительная почечная терапия, которая является ключевой для восстановления функции почек при остром повреждении. Врачи провели несколько сеансов гемодиализа, что значительно улучшило состояние пациента», — рассказали в официальном телеграм-канале медучреждения.
На сегодняшний день мужчина уже готовится к выписке. Благодаря профессионализму и грамотному взаимодействию врачей была спасен еще один человек, который был на волоске от смерти.
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