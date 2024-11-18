На 6-й день силы покинули: из-за мышей отказали почки у мужчины в Приморье

Группа приморцев собирала шишки в тайге. В какой-то момент состояние одного из них резко ухудшилось, — температура повысилась, а сильные боли в спине не давали ему самостоятельно передвигаться. Он пытался бороться с неизвестным недугом в течение недели, чем усугубил свое состояние.