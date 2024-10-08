Трогательное соседство: природа мило напомнила о приближении зимы в Приморье — видео

Минувшим летом житель Лесозаводска поделился кадрами с удивительной отрадой, которая поднимала ему настроение во время бушующей стихии, — когда муниципалитет страдал от обильных дождей. На небольшой водоем прилетели цапли, но до этого там гнездились уточки, — птицы обзавелись потомством в начале мая.