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Posted 8 октября, 03:23

Published 8 октября, 03:23

Modified 8 октября, 03:25

Updated 8 октября, 03:25

Семейство уток, проживающее в частном секторе, покинуло Приморский край

Трогательное соседство: природа мило напомнила о приближении зимы в Приморье — видео

8 октября 2024, 03:23
Фото: vostokmedia.com

Семейство уток, проживающее в частном секторе, покинуло Приморский край

Сюжет
Тепло
Зима постепенно дает о себе знать в Приморском крае, — минусовые температуры все чаще и чаще наведываются в регион. Мужчина из Лесозаводска поделился трогательным напоминанием о приближении холодов.

Минувшим летом житель Лесозаводска поделился кадрами с удивительной отрадой, которая поднимала ему настроение во время бушующей стихии, — когда муниципалитет страдал от обильных дождей. На небольшой водоем прилетели цапли, но до этого там гнездились уточки, — птицы обзавелись потомством в начале мая.

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В начале октября мужчина поделился трогательными снимками с подросшим семейством пернатых. Приморец наблюдал за тем, как выводок из девяти уток проживал вблизи его дома на протяжении пяти месяцев.

Видео: vostokmedia.com.

Также горожанин поведал о том, что птицы упорхнули из «родного дома» в теплые края. Таким образом природа в очередной раз напомнила о приходе холодов в регион.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 30 градусов тепла зафиксировали термометры в Кировском районе.

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