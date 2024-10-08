Трогательное соседство: природа мило напомнила о приближении зимы в Приморье — видео

Posted 8 октября, 03:23
Published 8 октября, 03:23
Modified 8 октября, 03:25
Updated 8 октября, 03:25
Минувшим летом житель Лесозаводска поделился кадрами с удивительной отрадой, которая поднимала ему настроение во время бушующей стихии, — когда муниципалитет страдал от обильных дождей. На небольшой водоем прилетели цапли, но до этого там гнездились уточки, — птицы обзавелись потомством в начале мая.
В начале октября мужчина поделился трогательными снимками с подросшим семейством пернатых. Приморец наблюдал за тем, как выводок из девяти уток проживал вблизи его дома на протяжении пяти месяцев.
Также горожанин поведал о том, что птицы упорхнули из «родного дома» в теплые края. Таким образом природа в очередной раз напомнила о приходе холодов в регион.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 30 градусов тепла зафиксировали термометры в Кировском районе.