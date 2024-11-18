«Похабщина и пошлость»: спорную по мнению жителей скульптуру поставили в Приморье

Posted 18 ноября, 03:54
Published 18 ноября, 03:54
Modified 18 ноября, 03:56
Updated 18 ноября, 03:56
Жители Дальнегорска и его окрестностей обсуждают новую скульптуру, которую недавно установили в парке Пушкина в центре города. В одном из телеграм-каналов появилось фото статуи, которая якобы может вызвать неоднозначную реакцию жителей.
Русалка сидит на камне среди водорослей, внешний вид у нее привычный для героини мифов — вместо одежды рыбья чешуя.
«Однозначно назову её похабщиной и пошлостью», — отметил автор публикации.
В комментариях жители успели оправдать новую статую:
«Это вы ещё скульптуру Давида не видели. Вот, где порно. А грудь отполируют, чтобы денежки водились. Обычно так поступают с медными скульптурами»;
«Непонятно, в чем вы пошлость и похабщину увидели? Может быть, и скульптура Венеры для вас пошлость? Очень достойная и красивая скульптура!»;
«Русалка в сказке Пушкина — это птица с головой девушки, а эта из сказки Андерсона. Но пошлости я тут не вижу»;
«Где тут похабщина-то?», — отстаивают скульптуру жители города.
Ранее «Восток-Медиа» писало о статуе в Находке, причинное место которой внезапно исчезло.