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Posted 18 ноября, 03:54

Published 18 ноября, 03:54

Modified 18 ноября, 03:56

Updated 18 ноября, 03:56

Новая статуя появилась в парке и сразу разделила на два лагеря жителей Приморья

«Похабщина и пошлость»: спорную по мнению жителей скульптуру поставили в Приморье

18 ноября 2024, 03:54
Фото: vostokmedia.com.

Новая статуя появилась в парке и сразу разделила на два лагеря жителей Приморья

Сюжет
Дальнегорск
Новая скульптура в парке Пушкина в Дальнегорке вызвала неоднозначные эмоции у некоторых жителей. В сети ее успели назвать похабной и пошлой и оправдать.

Жители Дальнегорска и его окрестностей обсуждают новую скульптуру, которую недавно установили в парке Пушкина в центре города. В одном из телеграм-каналов появилось фото статуи, которая якобы может вызвать неоднозначную реакцию жителей.

Русалка сидит на камне среди водорослей, внешний вид у нее привычный для героини мифов — вместо одежды рыбья чешуя.

Фото: report_dalnegorsk
«Однозначно назову её похабщиной и пошлостью», — отметил автор публикации.

В комментариях жители успели оправдать новую статую:

«Это вы ещё скульптуру Давида не видели. Вот, где порно. А грудь отполируют, чтобы денежки водились. Обычно так поступают с медными скульптурами»;
«Непонятно, в чем вы пошлость и похабщину увидели? Может быть, и скульптура Венеры для вас пошлость? Очень достойная и красивая скульптура!»;
«Русалка в сказке Пушкина — это птица с головой девушки, а эта из сказки Андерсона. Но пошлости я тут не вижу»;
«Где тут похабщина-то?», — отстаивают скульптуру жители города.

Ранее «Восток-Медиа» писало о статуе в Находке, причинное место которой внезапно исчезло.

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