«Случилось моментально»: крыша упала на человека во Владивостоке — что известно

Posted 18 ноября, 07:16
Published 18 ноября, 07:16
Modified 18 ноября, 07:18
Updated 18 ноября, 07:18
На остановке «Энерготехникум» во Владивостоке фрагмент крыши, якобы, упал на человека, об этом рассказали в сети очевидцы. Публикация о происшествии появилась в телеграм-канале Дмитрия Новикова.
Девушка, которая видела, как это произошло, рассказала, что все произошло моментально: кусок кровли упал плашмя, уже через пару минут мужчина выбирался из-под коричневого полотна.
Жители района также вспоминают о том, что несколько остановок на Тихой остаются разрушенными с лета 2023 года, когда неизвестные подростки повредили их ночью.
По словам депутата и обратившихся к нему жителей, специалисты администрации уже отвечали, что средства на ремонт планируют выделить из бюджета. Подрядчика, который выполнит работы, уже пытались найти, но в городе не нашлось желающих.
По словам сотрудников Муниципального центра управления, ремонт остановочного павильона должны завершить до конца года.
Местная жительница предложила установить на Энерготехникуме теплый остановочный павильон, но пока этого не сделали. В данный момент, по мнению жителей района, основное внимание должно быть уделено восстановлению имеющихся остановок. Возможно, временно их можно закрыть фанерой, предполагают они.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что упавшее дерево оставило без воды тысячи жителей Приморья.