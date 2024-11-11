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Posted 11 ноября, 08:21

Published 11 ноября, 08:21

Modified 11 ноября, 08:23

Updated 11 ноября, 08:23

Потолок обвалился в квартире у семьи с детьми во Владивостоке: дело дошло до Москвы

Потолок обвалился в квартире у семьи с детьми во Владивостоке: дело дошло до Москвы

11 ноября 2024, 08:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Ремонт
Глава СК России поручил доложить о расследовании по уголовному делу о ненадлежащем обслуживании жилого дома во Владивостоке. Несмотря на то, что несколько лет назад там прошел капитальный ремонт, в квартире многодетной семьи обвалился потолок.

Руководитель Следственного комитета России дал поручение предоставить информацию об уголовном производстве, связанном с недостаточным обслуживанием многоквартирного дома в городе Владивостоке.

В СМИ и новых медиа активно распространяется информация о коммунальной проблеме в жилом доме на 3-й Строительной во Владивостоке. Дом был построен в 1954 году, и несмотря на капитальный ремонт, который там провели в 2018 году, крыша продолжает протекать. В октябре в одной из квартир, где живет многодетная семья, обвалилась часть потолка. Жильцы обратились в управляющую компанию, но не получили должного результата — им предложили провести ремонт на свои деньги. Люди вынуждены жить в опасных условиях. Возбуждено уголовное дело.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ио руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву предоставить отчет о ходе и итогах расследования по уголовному делу, поставив его на контроль в центральном аппарате ведомства.

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