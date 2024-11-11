Потолок обвалился в квартире у семьи с детьми во Владивостоке: дело дошло до Москвы

В СМИ и новых медиа активно распространяется информация о коммунальной проблеме в жилом доме на 3-й Строительной во Владивостоке. Дом был построен в 1954 году, и несмотря на капитальный ремонт, который там провели в 2018 году, крыша продолжает протекать. В октябре в одной из квартир, где живет многодетная семья, обвалилась часть потолка. Жильцы обратились в управляющую компанию, но не получили должного результата — им предложили провести ремонт на свои деньги. Люди вынуждены жить в опасных условиях. Возбуждено уголовное дело.