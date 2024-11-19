Курочка стала козочкой: неожиданный дуэт запечатлели в зоопарке Владивостока

Posted 19 ноября, 10:08
Published 19 ноября, 10:08
Modified 19 ноября, 10:09
Updated 19 ноября, 10:09
История началась, когда курочка случайно оказалась в вольере с козами. Вместо того, чтобы вернуться к своим сородичам, она осталась с новыми друзьями. Со временем ее поведение изменилось. Теперь курочка ходит вместе с козочками и даже просит угощения у посетителей, как настоящая парнокопытная.
Этот неожиданный дуэт стал настоящей сенсацией в зоопарке. Посетители приходят посмотреть на курочку, которая ведет себя так, будто она всегда была козочкой. Забавная история показывает, что иногда стоит выйти за рамки привычного и попробовать что-то новое.
Курочка и козочки продолжают радовать гостей зоопарка, а их дружба напоминает нам о том, как важно принимать различия и находить общий язык.