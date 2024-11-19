Курочка стала козочкой: неожиданный дуэт запечатлели в зоопарке Владивостока

История началась, когда курочка случайно оказалась в вольере с козами. Вместо того, чтобы вернуться к своим сородичам, она осталась с новыми друзьями. Со временем ее поведение изменилось. Теперь курочка ходит вместе с козочками и даже просит угощения у посетителей, как настоящая парнокопытная.