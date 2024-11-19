Выстрелил в голову: мужчина ранил полицейского в Приморье

Posted 19 ноября, 06:12
Published 19 ноября, 06:12
Modified 19 ноября, 06:15
Updated 19 ноября, 06:15
В Душкино сельчанин устроил стрельбу по сотруднику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
В декабре 2023 года мужчина нарушал правопорядок на улице Ватутина. Силовики попытались утихомирить дебошира, но злоумышленник начал сопротивляться. Более того, он выстрелил в полицейского и попал ему в лицо.
Агрессивного приморца обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело по существу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки напали на охранника в дальневосточной столице.