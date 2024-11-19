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Posted 19 ноября, 06:12

Published 19 ноября, 06:12

Modified 19 ноября, 06:15

Updated 19 ноября, 06:15

Злоумышленник устроил пальбу по правоохранителям в Приморском крае

Выстрелил в голову: мужчина ранил полицейского в Приморье

19 ноября 2024, 06:12
Фото: prosecutor_pk.

Злоумышленник устроил пальбу по правоохранителям в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Задержание дебошира обернулось опасными последствиями для стражей порядка. Один из силовиков стал мишенью для агрессивного жителя Приморского края.

В Душкино сельчанин устроил стрельбу по сотруднику полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В декабре 2023 года мужчина нарушал правопорядок на улице Ватутина. Силовики попытались утихомирить дебошира, но злоумышленник начал сопротивляться. Более того, он выстрелил в полицейского и попал ему в лицо.

Фото: prosecutor_pk

Агрессивного приморца обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки напали на охранника в дальневосточной столице.

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#Новости#Общество#Владивосток#Полиция#Приморский край#Происшествия
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