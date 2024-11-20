Женщина пошла под суд из-за фото в нацистской форме в Приморье

Posted 20 ноября, 08:25
Published 20 ноября, 08:25
Modified 20 ноября, 08:27
Updated 20 ноября, 08:27
Решением суда ЗАТО Фокино Приморского края жительнице города назначили наказание в виде административного штрафа. Суд постановил, что женщина нарушила статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Жительница Приморья опубликовала свои фотографии в форме нацистской форме времен Второй Мировой войны в мессенджере в виде статуса. Ее фотографии увидела большая аудитория, снимки вызвали негативную реакцию у людей.
В Российской Федерации запрещено использовать и показывать общественно нацистскую символику и атрибутику, а также изображения лидеров организаций, групп или движений, объявленных преступными по приговору Нюрнбергского трибунала, так как это оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной войны.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ФСБ рассекретили данные о судебном процессе над нацистскими преступниками.