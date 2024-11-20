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Posted 20 ноября, 08:25

Published 20 ноября, 08:25

Modified 20 ноября, 08:27

Updated 20 ноября, 08:27

Женщина пошла под суд из-за фото в нацистской форме в Приморье

Женщина пошла под суд из-за фото в нацистской форме в Приморье

20 ноября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Жительницу Фокино судили за фотографии в нацистской форме, которые она опубликовала в мессенджере. Суд признал фото оскорблением многонационального народа и памяти жертв Великой Отечественной.

Решением суда ЗАТО Фокино Приморского края жительнице города назначили наказание в виде административного штрафа. Суд постановил, что женщина нарушила статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Жительница Приморья опубликовала свои фотографии в форме нацистской форме времен Второй Мировой войны в мессенджере в виде статуса. Ее фотографии увидела большая аудитория, снимки вызвали негативную реакцию у людей.

В Российской Федерации запрещено использовать и показывать общественно нацистскую символику и атрибутику, а также изображения лидеров организаций, групп или движений, объявленных преступными по приговору Нюрнбергского трибунала, так как это оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной войны.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ФСБ рассекретили данные о судебном процессе над нацистскими преступниками.

ФСБ рассекретило уникальные документы о суде над нацистскими преступниками
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