Женщина пошла под суд из-за фото в нацистской форме в Приморье

В Российской Федерации запрещено использовать и показывать общественно нацистскую символику и атрибутику, а также изображения лидеров организаций, групп или движений, объявленных преступными по приговору Нюрнбергского трибунала, так как это оскорбляет память о жертвах Великой Отечественной войны.