К форуму «Диалог о фейках 2.0» присоединились более 1000 участников из 65 стран

Отметим, на сегодняшний день 64% жителей России встречают недостоверную информацию в онлайн-пространстве. В Приморье эта проблема также существует. Наибольшее количество фейковой информации поступает из социальных сетей — мессенджеров и соцсетей, в которых созданы региональные чаты, каналы и паблики. Из них дезинформация распространяется по приморским СМИ.