К форуму «Диалог о фейках 2.0» присоединились более 1000 участников из 65 стран

Posted 21 ноября, 06:52
Published 21 ноября, 06:52
Modified 21 ноября, 06:54
Updated 21 ноября, 06:54
Участники обсудили тему борьбы c дезинформацией. Деловая программа включила в себя 7 сессий.
Всего в мероприятии приняли участие более 1000 участников из 65 стран мира. Среди них: представители федеральных органов исполнительной власти, международные эксперты, СМИ и участники бизнес-сообщества. Также на форуме присутствовали эксперты из: США, Австралии, Китая, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Турции и других.
Деловая программа форума включила в себя 7 сессий. Участники обсуждали вопросы противодействия фейкам, а также обменивались лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы.
«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
Отметим, на сегодняшний день 64% жителей России встречают недостоверную информацию в онлайн-пространстве. В Приморье эта проблема также существует. Наибольшее количество фейковой информации поступает из социальных сетей — мессенджеров и соцсетей, в которых созданы региональные чаты, каналы и паблики. Из них дезинформация распространяется по приморским СМИ.