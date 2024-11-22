Двух взрослых и двоих детей спасли из огня в Приморском крае

Posted 22 ноября, 00:29
Published 22 ноября, 00:29
Modified 22 ноября, 00:31
Updated 22 ноября, 00:31
Спасатели МЧС России вывели четверых людей из огня в Партизанске.
В пятницу в 17:46 сообщили о пожаре в жилом доме на улице Серышева. Через 4 минуты после вызова на место прибыли спасатели.
При прибытии пожарных в подъезде было задымление, на первом этаже горел мусор. Четыре человека, включая двоих детей, выведели спасатели с использованием спасательного оборудования.
Огонь потушили на площади приблизительно 7 квадратных метров. Люди не пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в крупном торговом центре во Владивостоке.