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Posted 22 ноября, 00:29

Published 22 ноября, 00:29

Modified 22 ноября, 00:31

Updated 22 ноября, 00:31

Двух взрослых и двоих детей спасли из огня в Приморском крае

Двух взрослых и двоих детей спасли из огня в Приморском крае

22 ноября 2024, 00:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Из пожара в многоквартирном доме в Партизанске спасатели МЧС России спасли четырех человек, в том числе двух детей. Их вывели из задымленных квартир на верхних этажах с помощью специального оборудования.

Спасатели МЧС России вывели четверых людей из огня в Партизанске.

В пятницу в 17:46 сообщили о пожаре в жилом доме на улице Серышева. Через 4 минуты после вызова на место прибыли спасатели.

При прибытии пожарных в подъезде было задымление, на первом этаже горел мусор. Четыре человека, включая двоих детей, выведели спасатели с использованием спасательного оборудования.

Огонь потушили на площади приблизительно 7 квадратных метров. Люди не пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в крупном торговом центре во Владивостоке.

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