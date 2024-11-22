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Posted 22 ноября, 09:36

Published 22 ноября, 09:36

Modified 22 ноября, 09:37

Updated 22 ноября, 09:37

Снег и гололедица: о погоде на завтра рассказали синоптики в Приморье

Снег и гололедица: о погоде на завтра рассказали синоптики в Приморье

22 ноября 2024, 09:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра ночью в Приморье местами возможен небольшой снег. На некоторых участках дорог появится гололедица и снежный накат.

Днем в регионе установится поле повышенного атмосферного давления, и осадков не ожидается, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ветер северный, сильный, а днем он станет умеренным, но все еще порывистым. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8°C, а днем поднимется до -1…-3°C.

В Уссурийске также будет переменная облачность и без осадков. Северный ветер будет умеренным. Температура ночью опустится до -8…-10°C, а днем поднимется до 0…+1°C.

Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ночью ветер будет сильным, а затем перейдет в умеренный. Температура воздуха ночью составит -4…-6°C, а днем ожидается 0…+2°C.

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