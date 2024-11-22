Снег и гололедица: о погоде на завтра рассказали синоптики в Приморье

Posted 22 ноября, 09:36
Published 22 ноября, 09:36
Modified 22 ноября, 09:37
Updated 22 ноября, 09:37
Днем в регионе установится поле повышенного атмосферного давления, и осадков не ожидается, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром ветер северный, сильный, а днем он станет умеренным, но все еще порывистым. Температура воздуха ночью составит от -6 до -8°C, а днем поднимется до -1…-3°C.
В Уссурийске также будет переменная облачность и без осадков. Северный ветер будет умеренным. Температура ночью опустится до -8…-10°C, а днем поднимется до 0…+1°C.
Находка встретит день с переменной облачностью и без осадков. Ночью ветер будет сильным, а затем перейдет в умеренный. Температура воздуха ночью составит -4…-6°C, а днем ожидается 0…+2°C.