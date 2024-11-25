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Posted 25 ноября, 09:06

Published 25 ноября, 09:06

Modified 25 ноября, 09:08

Updated 25 ноября, 09:08

Антон Волошко организовал поездку на выставку «Эпоха Фаберже» школьникам в Приморье

Антон Волошко организовал поездку на выставку «Эпоха Фаберже» школьникам в Приморье

25 ноября 2024, 09:06
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Выставка
Школьники из Чугуевки побывали в музее им. В. К. Арсеньева на выставке из хранилища музеев Московского Кремля.

Знакомство школьников из всех уголков Приморского края с историей и культурой нашей страны — совместная инициатива Председателя ЗС ПК Антона Волошко и директора музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктора Шалая. Спикер краевого парламента предложил коллегам-депутатам помочь в организации таких поездок детям на своих избирательных округах

Фото: zspk.gov.ru
«Наши дети вырастут такими, как мы их воспитаем. А знание истории и культуры своей Родины — убежден, лежит в основе базовых ценностей гражданина России. „Эпоха Фаберже“ — экспозиция из собрания музеев Московского Кремля. Огромный проект, ценный и с точки зрения эстетики, и с точки зрения познания неизведанных страниц истории нашей страны», — отметил Антон Волошко.
Фото: zspk.gov.ru

Учитель истории и обществознания, советник директора школы им. А. А. Фадеева в Чугуевке Марина Ткаченко рассказала, что такая поездка — хорошая возможность для детей расширить свой кругозор.

«Мы много говорим о любви к Родине, о любви к своему краю. Но как можно любить то, чего не знаешь? Поэтому мы стараемся как можно больше возить детей в музеи, вовлекать их в разные проекты», — поделилась педагог.
Фото: zspk.gov.ru

Девятиклассникам предложили не просто посмотреть на экспонаты. Сотрудники музея провели для них музейный урок: в отличие от обычной экскурсии, ребята сразу фиксировали полученные знания, отвечая на каверзные вопросы. Школьники уверены, что такой способ осваивать материал — куда интереснее, чем по учебникам.

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