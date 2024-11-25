Антон Волошко организовал поездку на выставку «Эпоха Фаберже» школьникам в Приморье

Девятиклассникам предложили не просто посмотреть на экспонаты. Сотрудники музея провели для них музейный урок: в отличие от обычной экскурсии, ребята сразу фиксировали полученные знания, отвечая на каверзные вопросы. Школьники уверены, что такой способ осваивать материал — куда интереснее, чем по учебникам.