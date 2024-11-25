Сауна, гостиница в центре и бар: какие бизнесы продают в Приморье — обзор предложений

В одном из объявлений предлагается к продаже гостиничный комплекс стоимостью 649 миллионов рублей. Объект расположен в туристически привлекательной зоне Владивостока и имеет 100 номеров с полной сезонной занятостью в 2024 году. Продавец заявляет, что бизнес стабильно работает более 15 лет, имеет все необходимые разрешения, а здание и земля находятся в собственности. Срок окупаемости заявлен до 6 лет, что выглядит привлекательно.