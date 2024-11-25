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Posted 25 ноября, 03:18

Published 25 ноября, 03:18

Modified 25 ноября, 03:21

Updated 25 ноября, 03:21

Сауна, гостиница в центре и бар: какие бизнесы продают в Приморье — обзор предложений

Сауна, гостиница в центре и бар: какие бизнесы продают в Приморье — обзор предложений

25 ноября 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Инвестиции
На просторах интернета нередко можно встретить объявления о продаже самых разных бизнесов в Приморском крае. Но стоит ли доверять этим предложениям, или же есть риск приобрести «кота в мешке»? Разбираемся на примере нескольких таких предложений, выставленных на продажу в регионе.

Онлайн-барахолки на сегодняшний день полны необычных объявлений. Вместо привычных предложений о продаже старого холодильника, можно встретить объявления о продаже маленьких и крупных бизнесов. Кто-то видит в этом возможность удачно вложиться и стать частью делового мира, а кто-то относится с настороженностью, не спеша принимая решения.

«Восток-Медиа» разберет несколько ярких предложений из Приморья и попробует понять — стоит ли покупать эти бизнесы.

Быстроокупаемая гостиница: красиво, но непонятно

Фото: Farpost.ru

В одном из объявлений предлагается к продаже гостиничный комплекс стоимостью 649 миллионов рублей. Объект расположен в туристически привлекательной зоне Владивостока и имеет 100 номеров с полной сезонной занятостью в 2024 году. Продавец заявляет, что бизнес стабильно работает более 15 лет, имеет все необходимые разрешения, а здание и земля находятся в собственности. Срок окупаемости заявлен до 6 лет, что выглядит привлекательно.

Однако настораживает отсутствие конкретных данных о гостинице: ни названия, ни точного адреса, ни данных о текущем владельце. Продавец не желает предоставлять информацию письменно, предпочитая лишь телефонный разговор.

Фото: vostokmedia.com

Рюмочная «2 лошади»: дёшево, но выгодно ли?

Фото: Farpost.ru

Бар «2 лошади», расположенный по адресу: Алеутская, 12а, продается за 600 тысяч рублей. На первый взгляд, предложение может выглядеть привлекательным, однако в первую очередь смущает, конечно, цена — хорошие активы «хорошо» стоят.

Также, по данным «СПАРК-Интерфакс», имеются факторы риска, такие как признание сведений в ЕГРЮЛ недостоверными и вытекающее из этого отсутствие компании по указанному юридическому адресу. Вдобавок к этим аспектам, бар зарегистрирован недавно, что может, на наш взгляд, свидетельствовать о попытке максимально быстро избавиться от убыточного бизнеса.

Фото: spark-interfax.ru

База отдыха, окутанная тайнами

Фото: Farpost.ru

За 95 миллионов рублей предлагается база отдыха в живописном районе Малой Тавайзы, всего в 30 минутах от Владивостока. Объект включает собственный берег моря, детский городок, бассейн и баню, а также номера с панорамным видом. Учитывая уединенное расположение и возможность круглогодичной работы, это может стать перспективной инвестицией. Единственное, что здесь смущает — зачем продавать прибыльный объект, постоянно генерирующий прибыль?

Кафе KUSHIYAKISS VLADIVOSTOK: стильная концепция за умеренную цену

Фото: Farpost.ru

Кафе с азиатской концепцией и японскими шашлычками на гриле расположено в составе гастрономического пространства Кооператив 2. Объявление разместило ООО «Тринити», однако, учитывая информацию из других объявлений из профиля — сделать однозначный вывод о том, что именно это ООО — собственник, на наш взгляд, нельзя. В его арсенале современное оборудование и обученный персонал. Цена вопроса —всего 1,5 млн рублей.

Заманчивая идея и наличие всех необходимых оборудований выгодно выделяют это предложение. Однако телефон продавца указан в связи с несколькими другими бизнесами в сфере общепита, что может говорить о продаже через посредника — покупателю необходимо более внимательно рассмотреть юридическую сторону вопроса и изучить документы.

Сауна Ванкувер

Фото: Farpost.ru

Закрывает список сауна с площадью помещения 124,4 кв. м. и ценой в 18.6 миллионов рублей. Беглая разведка показывает, что заведение сулит максимум комфорта и развлечений для гостей, но, к сожалению, для объявления подобного «калибра», как мы полагаем, информации не так много.

Итак, на поприще продаж бизнеса в Приморье действительно есть интересные варианты. Однако покупателям следует подходить к этому вопросу с осторожностью, внимательно оценивать все риски и возможности. Каждое предложение требует тщательной проверки на достоверность и законность, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами.

Также необходимо отметить, что продавцы, зачастую, не спешат «одарять» потенциального покупателя всей необходимой информацией непосредственно в объявлении, и причины тут могут быть различны.

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