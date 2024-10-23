Выяснилось, что горело в самом центре Владивостока — фото с места

Posted 23 октября, 10:50
Published 23 октября, 10:50
Modified 23 октября, 10:52
Updated 23 октября, 10:52
Спасатели МЧС РФ успешно потушили пожар в ресторане во Владивостоке.
Вечером на Пограничной произошло возгорание в здании ресторана.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окна шел плотный черный дым, помещение было задымлено.
Выяснилось, что пламя охватило фритюрницу на кухне. В результате пожара кухня пострадала от огня, выгорела площадь примерно в 12 квадратных метров.
Никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в центре Владивостока.