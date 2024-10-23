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Posted 23 октября, 10:50

Published 23 октября, 10:50

Modified 23 октября, 10:52

Updated 23 октября, 10:52

Выяснилось, что горело в самом центре Владивостока — фото с места

Выяснилось, что горело в самом центре Владивостока — фото с места

23 октября 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Пожар
Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на Пограничной во Владивостоке. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Спасатели МЧС РФ успешно потушили пожар в ресторане во Владивостоке.

Вечером на Пограничной произошло возгорание в здании ресторана.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из окна шел плотный черный дым, помещение было задымлено.

Выяснилось, что пламя охватило фритюрницу на кухне. В результате пожара кухня пострадала от огня, выгорела площадь примерно в 12 квадратных метров.

Фото: mchs_vdk

Никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в центре Владивостока.

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