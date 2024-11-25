Спецслужбы в боеготовности: надвигающийся циклон обсудили в правительстве Приморья

Специальные службы находятся в полной «боеготовности», — подготовлены 300 тракторов, дорожные комбинированные автомобили и самосвалы. Также муниципальные организации запаслись реагентом для обработки дорог и источниками резервного питания. Энергетические компании тоже перешли в режим повышенной готовности.