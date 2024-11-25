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Posted 25 ноября, 05:54

Published 25 ноября, 05:54

Modified 25 ноября, 05:56

Updated 25 ноября, 05:56

Опасные осадки Приморский край встретит во всеоружии

Спецслужбы в боеготовности: надвигающийся циклон обсудили в правительстве Приморья

25 ноября 2024, 05:54
Фото: 1MI.

Опасные осадки Приморский край встретит во всеоружии

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Погода
На Приморский край обрушатся серьезные осадки. Власти региона намерены встречать бушующую стихию в полной боеготовности.

В региональном правительстве прошло совещание, посвященное циклону, который надвигается к краю. Замминистр по делам ГОЧС Приморья Сергей Коротков заявил, что прогноз синоптиков подтверждается.

«Штормовое предупреждение остается в силе, ожидаются дождь, снег с дождем, снег, сильный ветер. В связи с этим муниципалитеты переведены в режим повышенной готовности», — уточнил замглавы ведомства.

Специальные службы находятся в полной «боеготовности», — подготовлены 300 тракторов, дорожные комбинированные автомобили и самосвалы. Также муниципальные организации запаслись реагентом для обработки дорог и источниками резервного питания. Энергетические компании тоже перешли в режим повышенной готовности.

Исполняющая обязанности минэнерго Елена Шиш заявила, что 167 аварийных бригад и более 350 спецмашин готовы выйти бороться с непогодой. Также подготовлены 60 дизель-генераторных установок.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что все главы муниципалитетов и руководители ведомств должны находиться на местах. В регионе нужно развернуть оперштабы.

«Все службы, техника, люди сосредоточены на местах. Особое внимание необходимо уделить дорогам, совместно с ГИБДД обеспечить эту работу. При необходимости — перекрывать движение до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность на трассе», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморский край может обрушиться ледяной дождь.

Предупреждение №1: ледяной дождь может обрушиться на Приморский край
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