Спецслужбы в боеготовности: надвигающийся циклон обсудили в правительстве Приморья

Posted 25 ноября, 05:54
Published 25 ноября, 05:54
Modified 25 ноября, 05:56
Updated 25 ноября, 05:56
В региональном правительстве прошло совещание, посвященное циклону, который надвигается к краю. Замминистр по делам ГОЧС Приморья Сергей Коротков заявил, что прогноз синоптиков подтверждается.
«Штормовое предупреждение остается в силе, ожидаются дождь, снег с дождем, снег, сильный ветер. В связи с этим муниципалитеты переведены в режим повышенной готовности», — уточнил замглавы ведомства.
Специальные службы находятся в полной «боеготовности», — подготовлены 300 тракторов, дорожные комбинированные автомобили и самосвалы. Также муниципальные организации запаслись реагентом для обработки дорог и источниками резервного питания. Энергетические компании тоже перешли в режим повышенной готовности.
Исполняющая обязанности минэнерго Елена Шиш заявила, что 167 аварийных бригад и более 350 спецмашин готовы выйти бороться с непогодой. Также подготовлены 60 дизель-генераторных установок.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что все главы муниципалитетов и руководители ведомств должны находиться на местах. В регионе нужно развернуть оперштабы.
«Все службы, техника, люди сосредоточены на местах. Особое внимание необходимо уделить дорогам, совместно с ГИБДД обеспечить эту работу. При необходимости — перекрывать движение до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность на трассе», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Приморский край может обрушиться ледяной дождь.