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Posted 26 ноября, 08:34

Published 26 ноября, 08:34

Modified 26 ноября, 08:38

Updated 26 ноября, 08:38

СГТ предупреждает о мокром снеге сегодня вечером во Владивостоке

Дожди и мокрый снег пойдут вечером во Владивостоке — СГТ в режиме готовности

26 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.

СГТ предупреждает о мокром снеге сегодня вечером во Владивостоке

Сюжет
Погода
Сегодня ночью во Владивостоке возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Специалисты службы «Содержания городских территорий» готовы к этому событию и находятся в режиме повышенной готовности.

В 20:00 на улицы выйдет техника для разбрасывания песка. С 21:30 рабочие займут свои позиции в ключевых точках города. В этом году основные места для зимней спецтехники расположены по следующим адресам: Шкотовская, Черёмуховая, Фирсова, Университетский проспект и другие.

Синоптики предупреждают, что с холодной воздушной массой 27 ноября температура воздуха во Владивостоке упадет на 8-10 градусов. Днем ожидается температура от 0 до -2°C.

Если вы заметите места с особой опасностью, сообщите об этом по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222-333.

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