Дожди и мокрый снег пойдут вечером во Владивостоке — СГТ в режиме готовности

Posted 26 ноября, 08:34
Published 26 ноября, 08:34
Modified 26 ноября, 08:38
Updated 26 ноября, 08:38
В 20:00 на улицы выйдет техника для разбрасывания песка. С 21:30 рабочие займут свои позиции в ключевых точках города. В этом году основные места для зимней спецтехники расположены по следующим адресам: Шкотовская, Черёмуховая, Фирсова, Университетский проспект и другие.
Синоптики предупреждают, что с холодной воздушной массой 27 ноября температура воздуха во Владивостоке упадет на 8-10 градусов. Днем ожидается температура от 0 до -2°C.
Если вы заметите места с особой опасностью, сообщите об этом по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222-333.