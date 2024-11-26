Дожди и мокрый снег пойдут вечером во Владивостоке — СГТ в режиме готовности

В 20:00 на улицы выйдет техника для разбрасывания песка. С 21:30 рабочие займут свои позиции в ключевых точках города. В этом году основные места для зимней спецтехники расположены по следующим адресам: Шкотовская, Черёмуховая, Фирсова, Университетский проспект и другие.