Энергетики восстанавливают свет в Приморье после непогоды

В других округах Приморья также устраняют повреждения на линиях 0,4/6/10 кВ. Во Владивостоке и остальной части региона энергетические объекты работают в обычном режиме. Из-за непогоды в филиале ДРСК ввели режим повышенной готовности и перевели персонал на круглосуточный режим работы. Дополнительные бригады прибыли из ЕАО и Амурской области для помощи.