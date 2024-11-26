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Posted 26 ноября, 08:43

Published 26 ноября, 08:43

Modified 26 ноября, 08:43

Updated 26 ноября, 08:43

Энергетики восстанавливают свет в Приморье после непогоды

Энергетики восстанавливают свет в Приморье после непогоды

26 ноября 2024, 08:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») активно восстанавливают электроснабжение в регионе после сильного дождя и ветра. Порывы ветра на побережье достигают 30 метров в секунду, что создает сложности для работы бригад.

Основные проблемы возникли в южных районах Приморья. Энергетики завершили осмотр линии электропередачи 110 кВ Славянка — Троица — Краскино, из-за чего отключилось электричество в населенных пунктах Андреевка, Витязь, Троица, Краскино, Цуканово, Гвоздево, Посьет и Камышевое. Восстановление электроснабжения уже началось, и на месте работают пять бригад из 12 человек. Для подключения важных объектов в поселке Славянка направили дизель-генератор.

В других округах Приморья также устраняют повреждения на линиях 0,4/6/10 кВ. Во Владивостоке и остальной части региона энергетические объекты работают в обычном режиме. Из-за непогоды в филиале ДРСК ввели режим повышенной готовности и перевели персонал на круглосуточный режим работы. Дополнительные бригады прибыли из ЕАО и Амурской области для помощи.

Дождь и сильный ветер продолжаются. В ночь на среду ожидаются усиления осадков в некоторых районах. ДРСК призывает жителей быть осторожными вблизи энергообъектов и сообщать о проблемах по телефону единого контакт-центра.

По состоянию на 16:00 26 ноября в Приморье зарегистрировано 21 отключение электричества. Большинство из них уже устранены. Наиболее серьезная авария произошла в Хасанском округе на линии 110 кВ. Энергетики продолжают искать повреждения и подключать отключенные объекты.

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