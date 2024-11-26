По каким районам непогода ударила сильнее всего в Приморье? — официальные данные

В результате воздействия активного циклона и фронтальных разделов 26 ноября на территории муниципалитетов Приморья прошли дожди. В некоторых районах шел снег при сильном ветре. Штормовое предупреждение, объявленное на 26 ноября, не повлияло на работу учреждений, оказывающих жизненно важные услуги для людей. Также не было проблем с работой транспорта.