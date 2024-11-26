vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 06:53

Published 26 ноября, 06:53

Modified 26 ноября, 06:55

Updated 26 ноября, 06:55

Жителям рассказали о последствиях циклона для Приморского края

По каким районам непогода ударила сильнее всего в Приморье? — официальные данные

26 ноября 2024, 06:53
Фото: 1MI.

Жителям рассказали о последствиях циклона для Приморского края

Сюжет
Погода
Непогода бушует в Приморском крае уже несколько часов. В МинГОЧС рассказали, в каких районах ливни оказались сильнее всего.

В результате воздействия активного циклона и фронтальных разделов 26 ноября на территории муниципалитетов Приморья прошли дожди. В некоторых районах шел снег при сильном ветре. Штормовое предупреждение, объявленное на 26 ноября, не повлияло на работу учреждений, оказывающих жизненно важные услуги для людей. Также не было проблем с работой транспорта.

Наибольшее количество осадков выпало в следующих районах:

  • во Владивостокском городском округе — 15 миллиметров;
  • в Хасанском муниципальном округе — 13 миллиметров;
  • в Лазовском — 10 миллиметров;
  • В Ханкайском округе прошел легкий ледяной дождь — 0,3 миллиметра;
  • в Октябрьском — морось.

В Дальнегорском городском округе и Кавалеровском муниципальном округе выпал небольшой снег — 6 миллиметров. При этом там сохраняется очень сильный ветер.

Все средства переведены в режим повышенной готовности по решению оперативного штаба края от 21 ноября 2024 года. Специалисты готовы к работе в две смены. Организована постоянная дежурная служба краевого оперативного штаба.

Из-за порывов ветра произошли аварийные отключения электричества в населенных пунктах Хасанского, Шкотовского округов, ЗАТО Фокино и во Владивостоке. Специалисты ликвидируют последствия непогоды.

Важно отметить, что непогода до сих пор не повлияла на деятельность организаций, отвечающих за жизнеобеспечение в Приморском крае. Учреждения, отвечающие за жизнеобеспечение населения, функционируют в обычном режиме.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке сократили официальный рабочий день.

Рабочий день — все: отпустить сотрудников по домам рекомендуют во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогодыБез проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видеоНепогода все ближе: дождь, снег и ветер ударят по Приморью в ближайшие часы
#Новости#Общество#Погода#Электричество#Владивосток#Дождь#Циклон#Снег#Непогода#Ветер#Приморский край#Авария#Электроснабжение#МинГОЧС#Шторм#Ликвидация последствий#Приморье#Аварии#Организации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика