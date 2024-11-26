По каким районам непогода ударила сильнее всего в Приморье? — официальные данные

Posted 26 ноября, 06:53
Published 26 ноября, 06:53
Modified 26 ноября, 06:55
Updated 26 ноября, 06:55
В результате воздействия активного циклона и фронтальных разделов 26 ноября на территории муниципалитетов Приморья прошли дожди. В некоторых районах шел снег при сильном ветре. Штормовое предупреждение, объявленное на 26 ноября, не повлияло на работу учреждений, оказывающих жизненно важные услуги для людей. Также не было проблем с работой транспорта.
Наибольшее количество осадков выпало в следующих районах:
В Дальнегорском городском округе и Кавалеровском муниципальном округе выпал небольшой снег — 6 миллиметров. При этом там сохраняется очень сильный ветер.
Все средства переведены в режим повышенной готовности по решению оперативного штаба края от 21 ноября 2024 года. Специалисты готовы к работе в две смены. Организована постоянная дежурная служба краевого оперативного штаба.
Из-за порывов ветра произошли аварийные отключения электричества в населенных пунктах Хасанского, Шкотовского округов, ЗАТО Фокино и во Владивостоке. Специалисты ликвидируют последствия непогоды.
Важно отметить, что непогода до сих пор не повлияла на деятельность организаций, отвечающих за жизнеобеспечение в Приморском крае. Учреждения, отвечающие за жизнеобеспечение населения, функционируют в обычном режиме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке сократили официальный рабочий день.