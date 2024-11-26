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Posted 26 ноября, 05:30

Published 26 ноября, 05:30

Modified 26 ноября, 05:32

Updated 26 ноября, 05:32

Массовое отключение света: без электричества осталось несколько улиц Владивостока

Массовое отключение света: без электричества осталось несколько улиц Владивостока

26 ноября 2024, 05:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Электричество
Сразу пять улиц Владивостока оказались обесточены из-за аварии на сетях. Где люди остались без света? — узнаете в материале.

В краевой столице произошло аварийное отключение света в жилых домах и социальных объектах на Борисенко, Монтажной, Новожилова, Строительной 2-й, Строительной 3-й. Специалисты ВПЭС уже работают над восстановлением подачи электричества.

«Напомним, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ „ВПЭС“ составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений», — отметили в пресс-службе организации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока порекомендовал работодателям сократить рабочий день из-за непогоды.

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#Новости#Общество#Электричество#Владивосток#Непогода#Приморский край#Отключение света#Авария#Мэр Владивостока
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