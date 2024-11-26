Массовое отключение света: без электричества осталось несколько улиц Владивостока

«Напомним, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУПВ „ВПЭС“ составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений», — отметили в пресс-службе организации.