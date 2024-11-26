Последствия бушующего циклона: 8 населенных пунктов остались без света в Приморье

Posted 26 ноября, 06:07
Published 26 ноября, 06:07
Modified 26 ноября, 06:09
Updated 26 ноября, 06:09
Сегодня, 26 ноября, в Хасанском округе произошла авария на сетях АО «ДРСК», сообщает пресс-служба прокуратуры. Восемь населенных пунктов (пгт. Посьет, пгт. Краскино, с. Гвоздево, с. Андреевка, с. Витязь, с. Рисовая Падь, пгт. Зарубиной, пгт. Хасан) остались без света.
Стоит отметить, что ранее прокурор района предупреждал руководителей муниципальных организаций, что необходимо предусмотреть дополнительные меры к обеспечению населения энергоснабжением в период бушующей стихии.
«В настоящее время прокурор района Денис Крейнович, в целях координации работы по ликвидации аварии, выехал в населенные пункты, оставшиеся без электроэнергии. По результатам проверок будет дана принципиальная оценка полноте мер, принимаемых уполномоченными должностными лицами к соблюдению прав граждан», — отметили в ведомстве.
Также специалисты проверят перевод котельных на альтернативные источники питания. После контрольных мероприятий прокуратура примет соответствующие меры по факту нарушений.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в правительстве Приморского края обсудили «боеготовность» в преддверии непогоды.