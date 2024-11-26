Последствия бушующего циклона: 8 населенных пунктов остались без света в Приморье

Сегодня, 26 ноября, в Хасанском округе произошла авария на сетях АО «ДРСК», сообщает пресс-служба прокуратуры. Восемь населенных пунктов (пгт. Посьет, пгт. Краскино, с. Гвоздево, с. Андреевка, с. Витязь, с. Рисовая Падь, пгт. Зарубиной, пгт. Хасан) остались без света.