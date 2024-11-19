Открытый люк с кипятком у ворот детского сада? Проверку проводят в Приморье

Posted 19 ноября, 06:48
Published 19 ноября, 06:48
Modified 19 ноября, 06:50
Updated 19 ноября, 06:50
Прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку по факту нарушения целостности крышки люка возле детского сада № 166 на улице Борисенко.
Заместитель прокурора района прибыл на место происшествия, туда также пригласили начальника участка компании электросетей и представителя подрядной организации.
После вмешательства надзорного органа крышку тепловой камеры заменили, руководителю участка электросетей было направлено предупреждение о возможной ответственности в случае травмирования пешеходов из-за ненадлежащего обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры.
Помимо замены крышки люка, подняли вопрос о протечке воды на поверхность и образовании пара на указанном участке. Представители организаций пояснили, что аварийных ситуаций в сети не произошло, но есть проблема с отводом грунтовых вод — в связи с этим ведомство начало проверку деятельности органа местного самоуправления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ребенок мог провалиться в люк во Владивостоке.