Открытый люк с кипятком у ворот детского сада? Проверку проводят в Приморье

Помимо замены крышки люка, подняли вопрос о протечке воды на поверхность и образовании пара на указанном участке. Представители организаций пояснили, что аварийных ситуаций в сети не произошло, но есть проблема с отводом грунтовых вод — в связи с этим ведомство начало проверку деятельности органа местного самоуправления.