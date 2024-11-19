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Posted 19 ноября, 06:48

Published 19 ноября, 06:48

Modified 19 ноября, 06:50

Updated 19 ноября, 06:50

Прокуратура проводит проверку из-за открытого люка около детсада в Приморье

Открытый люк с кипятком у ворот детского сада? Проверку проводят в Приморье

19 ноября 2024, 06:48
Фото: 1MI.

Прокуратура проводит проверку из-за открытого люка около детсада в Приморье

Сюжет
Ремонт
Около детского сада во Владивостоке из открытого люка поднимается густой пар. Прокуратура начала проверку на месте.

Прокуратура Первомайского района Владивостока начала проверку по факту нарушения целостности крышки люка возле детского сада № 166 на улице Борисенко.

Видео: gorod_vl.

Заместитель прокурора района прибыл на место происшествия, туда также пригласили начальника участка компании электросетей и представителя подрядной организации.

После вмешательства надзорного органа крышку тепловой камеры заменили, руководителю участка электросетей было направлено предупреждение о возможной ответственности в случае травмирования пешеходов из-за ненадлежащего обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры.

Видео: prosecutor_pk.

Помимо замены крышки люка, подняли вопрос о протечке воды на поверхность и образовании пара на указанном участке. Представители организаций пояснили, что аварийных ситуаций в сети не произошло, но есть проблема с отводом грунтовых вод — в связи с этим ведомство начало проверку деятельности органа местного самоуправления.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ребенок мог провалиться в люк во Владивостоке.

А был ли мальчик: ребенок провалился в люк во Владивостоке?
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