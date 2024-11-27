Пламя из окон и дым на весь этаж: жуткий пожар бушует во Владивостоке — видео

Posted 27 ноября, 14:28
Published 27 ноября, 14:28
Modified 27 ноября, 14:30
Updated 27 ноября, 14:30
Во Владивостоке на улице Красного Знамени, 47, начался жуткий пожар. По словам очевидцев, вспыхнула квартира, жители эвакуируются из горящего здания.
Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, сильное задымление охватило весь этаж, где находится горящая квартира.
В соседнем доме также сработала пожарная тревога, что могло быть вызвано распространением дыма.
К горящему зданию уже прибыли пожарные.
Спасательные службы работают на месте происшествия, и подробности о причинах возгорания пока не сообщают.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в одном из корпусов ДВФУ во Владивостоке.