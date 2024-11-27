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Posted 27 ноября, 14:28

Published 27 ноября, 14:28

Modified 27 ноября, 14:30

Updated 27 ноября, 14:30

Жилой дом горит во Владивостоке

Пламя из окон и дым на весь этаж: жуткий пожар бушует во Владивостоке — видео

27 ноября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney.

Жилой дом горит во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Серьезный пожар начался во Владивостоке. Горит одна из квартир в гостинках на Красного Знамени

Во Владивостоке на улице Красного Знамени, 47, начался жуткий пожар. По словам очевидцев, вспыхнула квартира, жители эвакуируются из горящего здания.

Видео: svodka25.

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, сильное задымление охватило весь этаж, где находится горящая квартира.

Видео: svodka25.

В соседнем доме также сработала пожарная тревога, что могло быть вызвано распространением дыма.

К горящему зданию уже прибыли пожарные.

Видео: svodka25.

Спасательные службы работают на месте происшествия, и подробности о причинах возгорания пока не сообщают.

Видео: Svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в одном из корпусов ДВФУ во Владивостоке.

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