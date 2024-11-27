В тестовом режиме: горнолыжный курорт «Арсеньев» запустит трассы в феврале 2025 года

Posted 27 ноября, 06:15
Published 27 ноября, 06:15
Modified 27 ноября, 06:18
Updated 27 ноября, 06:18
Об этом на полях второго инвестиционно-промышленного форума Приморского края сообщил генеральный директор ООО «Приморье СпортОтельИнвест» Николай Шленцов. Он отметил, что проект станет маленьким аналогом «Красной поляны» в Сочи, и обещает туристам комфортабельную современную инфраструктуру и высокий уровень сервиса.
«В Арсеньеве очень подходящие климатические условия — когда вся страна в начале ноября еще во влажной сырой осени, там уже минусовые температуры и практически настоящая зима. Хрустящий снег и много солнечный дней — идеально для горнолыжного курорта», — сказал на сессии по туризму Николай Шленцов.
Проект поддерживается на федеральном и региональном уровне, лично губернатор Приморья Олег Кожемяко держит на контроле его реализацию. И хотя Арсеньев немного удален от дальневосточной столицы — 220 километров, инвестор и тут находит поддержку со стороны правительства региона, уже начата масштабная реконструкция трассы «Владивосток-Арсеньев».
«Идет глобальная стройка на всем протяжении дороги от Осиновки до Арсеньева с огромным количеством техники. Большая часть работ уже закончится в ноябре, и мы не сомневаемся, что к моменту открытия курорта все будет завершено», — подчеркнул Николай Шленцов.
Курорт будет реализован на территории действовавшей когда-то олимпийской горнолыжной школы, Как выразился Николай Шленцов, такое «намоленое» горнолыжное место в Приморье. Сейчас проект находится в активной стадии строительства. Круглогодичный горный курорт «Арсеньев» на первом этапе будет состоять из горнолыжной инфраструктуры, все трассы общей протяженностью 12 километров имеют помимо естественного оснежения искусственную систему снегогенерации, и это даст возможность начинать горнолыжный сезон в середине ноября.
«Две современные скоростные канатные дороги — комфортные условия для туристов. Это наш тезис — когда создаешь туристический объект, уровень создаваемой инфраструктуры должен быть самым современным, самым комфортабельным. Попытки сэкономить на капитальных затратах, чтобы потом потерять на сервисе, это неправильный подход. Построим гостиницы и апартотели — 250 номеров общей стартовой емкости. Из туристической инфраструктуры — большой закрытый бассейн 25 на 10 метров, открытый бассейн, как часть летней инфраструктуры, достаточное количество парковочных мест», — рассказал руководитель компании-инвестора.
Проект структурирован комплексно с точки зрения финансов. Поддерживается КРДВ и Минвостокразвития — это стартовая финансовая поддержка более 1,5 миллиарда рублей, в дальнейшем в течение 10 лет инвестиционный платеж — 6,6 миллиарда рублей. Банк ДОМ.РФ выдал инфраструктурный займ под 4 процента годовых в сумме 6,6 миллиарда рублей. Инвестиционный платеж по линии правительства Приморского края в течение 10 лет составит 2,4 миллиарда рублей. Вложения инвестора 800 миллионов рублей.
«На втором этапе строительства курорта мы планируем добавить еще 16 километров горнолыжных трасс, в общей сложности протяженность трасс составит около 30 километров. Второй этап мы будем запускать только после того, как будет в полном объеме реализован первый этап», — уточнил Николай Шленцов.
В декабре 2024 года этап строительства горнолыжной инфраструктуры будет завершен, в конце февраля планируется открытие тестового катание на первой половине трасс. А с марта по декабрь 2025 года будет возводиться гостиничная и туристическая инфраструктуры. И в декабре 2025 года планируется полноценно закончить первый этап строительства и открыть маленькую «Красную поляну» в Арсеньеве.
«Есть ряд качественных отличий нашего проекта, которыми мы гордимся. Во-первых, проект реализуется при колоссальной поддержке правительства России и Приморского края, в рамках концессионного соглашения. Мы, наверное, одни из немногих проектов, которые отдают ту поддержку, которую получают, в виде прибыли. У нас разработан график возврата вложенных в проект государственных инвестиций. Кроме того, наш проект дает целый ряд инвестиционных возможностей для партнеров. По опыту курорта „Красная поляна“ можно предположить, что рядом с курортом „Арсеньев“ очень быстро появятся мини-отели и гостиничные шале, и мы даем для этого возможности — подключение к инфраструктуре, с нашей стороны еще и разносторонняя поддержка. Мы такую возможность закладывали изначально, когда создавали проект, и отрадно, что сегодня уже есть интерес к этому со сторону инвесторов», — отметил Николай Шленцов.