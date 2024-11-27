В тестовом режиме: горнолыжный курорт «Арсеньев» запустит трассы в феврале 2025 года

В декабре 2024 года этап строительства горнолыжной инфраструктуры будет завершен, в конце февраля планируется открытие тестового катание на первой половине трасс. А с марта по декабрь 2025 года будет возводиться гостиничная и туристическая инфраструктуры. И в декабре 2025 года планируется полноценно закончить первый этап строительства и открыть маленькую «Красную поляну» в Арсеньеве.