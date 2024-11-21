Миграцию в законное русло, а дружбу народов сохранить и преумножить — Олег Кожемяко

Posted 20 ноября, 22:53
Published 20 ноября, 22:53
Modified 20 ноября, 22:53
Updated 20 ноября, 22:53
Держать в русле закона и способствовать гармонизации межнациональных отношений — таких принципов придерживается сегодня приморское правительство в вопросе миграционной политики. В регионе делается много для того, чтобы навести порядок и призвать к ответу тех мигрантов, кто нарушает российское и краевое законодательство.
Обеспокоенность властей вполне понятна, о необходимости принятия эффективных мер говорит статистика — за шесть месяцев 2024 года в Приморском крае выявлено более восьми тысяч нарушений иностранцами. Однако, как говорит губернатор Приморья Олег Кожемяко, в регион приезжают и законопослушные граждане, которые не только соблюдают наши законы, но и уважают российские традиции и культуру.
«Мы благодарны тем приезжающим, кто трудится в Приморье. И мы знаем, что выходцы из республик Средней Азии, а в основном у нас работают граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, — очень трудолюбивые люди. Если мигрант честно трудится, соблюдает законы России, не нарушает наши традиции и обычаи, с уважением относится к нашей истории, общественным институтам, к нашим ценностям, то таких людей мы только приветствуем и всегда им рады», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Для того, чтобы миграционная политика не носила лишь «карательный» характер, а была комплексно направлена на эффективное регулирование процессов, губернатор Олег Кожемяко инициировал создание специального агентства, которое войдет в состав правительства Приморья и будет формировать миграционную политику. Новое ведомство будет определять ее приоритетные направления, в том числе потребность в квалифицированных специалистах с учетом интересов рынка труда.
«Приморский край — многонациональный и многоконфессиональный регион, и мы не позволим внешним недружественным силам раскачивать лодку межнационального вопроса. Если совсем коротко, то ставим перед собой следующие задачи: миграцию — в законное русло, преступников — к ответственности, дружбу между нашими народами — сохранить и приумножить», — обозначил глава региона.
На территории региона агентство будет следить за использованием иностранной рабочей силы, выстроит взаимодействие с органами власти и надзорными органами, общественными организациями, будет укреплять отношения с теми, кто хочет развивать экономические и культурные связи. А вот в странах ближнего зарубежья новое ведомство будет проводить подготовку желающих приехать в регион для осуществления трудовой деятельности.
«Эта работа будет начинаться непосредственно в тех странах, откуда планируется привлечь иностранную рабочую силу. Мы будем проводить там учебу, рассказывать об особенностях Приморского края, знакомить с основами российского законодательства. Потом будет проводиться учеба уже у нас, в регионе. И только после этого специалисты будут привлекаться к работе», — уточнила председатель правительства края Вера Щербина.
Первые шаги в «наведении новых мостов» будут сделаны правительством Приморья уже в ближайшие дни — приморская делегация отправится в столицу Узбекистана на международный туристический форум. Возглавлять делегацию будет глава региона Олег Кожемяко, как председатель Госсовета по туризму. Вместе губернатором в Ташкент поедут представители культурного, экономического и спортивного блоков для укрепления торговых и гуманитарных связей.
Вероятно, и новые подходы к формированию миграционной политики глава региона намерен обсудить с иностранными коллегами. Губернатор Приморья напомнил, что сотрудники нового агентства будут присутствовать на территориях среднеазиатских государств, откуда в основном едут в Приморье трудовые мигранты. С ними будут проводить собеседования, уточнять квалификацию и уровень знания русского языка. Знакомить с законами и традициями России.
В формировании общероссийских принципов миграционной политики примут участие и приморские парламентарии, председатель Законодательного Собрания Приморья Антон Волошко ранее выступил с таким предложением на заседании дальневосточной парламентской ассоциации.
Он отметил, что миграционная сфера не приемлет радикальных решений, потому что это ударит и по экономике, и по взаимоотношениям с государствами СНГ. Однако нельзя игнорировать и тот факт, что на Дальнем Востоке уровень преступлений, совершенных мигрантами, вырос на 37,5 процента, а в Приморье — на 80,6 процента.
«Региональные законодатели не могут оставаться в стороне от решения остро стоящего в обществе вопроса. Поэтому вместе с коллегами — депутатами регионального уровня субъектов ДФО мы приняли решение включиться в работу Комиссии Государственной Думы по вопросам миграционной политики. Направим туда наши предложения. В частности, это варианты правового регулирования в сфере формирования высококвалифицированного кадрового резерва, изменения и дополнения действующих норм, устанавливающих ответственность за правонарушения в сфере миграции», — отметил Антон Волошко.
Действия некоторых своих соотечественников не одобряют и сами мигранты — законопослушные иностранцы, приехавшие в Приморье работать и жить.
«Я 16 лет во Владивостоке живу, уже вот-вот гражданство получу, перевез сюда всю свою семью. Мы работаем, платим налоги, город нам нравится, мы полюбили это место. И как же обидно слышать о выходках своих соотечественников. Считаю, что таким просто не место здесь, они нашу нацию позорят. И правильно проводят все эти проверки, выявляют нарушителей, выдворяют. По совести жить надо, а преступникам место в тюрьме», — высказался в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» мигрант, водитель такси.
Он отметил также, что новые подходы к миграционной политике в крае, о которых объявил Олег Кожемяко, помогут навести порядок и защитить тех, кто соблюдает закон и усердно трудится.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что расширенное заседание Общественной палаты Приморского края по миграционной политике и гармонизации межнациональных отношений прошло в правительстве региона.