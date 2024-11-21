Миграцию в законное русло, а дружбу народов сохранить и преумножить — Олег Кожемяко

Он отметил, что миграционная сфера не приемлет радикальных решений, потому что это ударит и по экономике, и по взаимоотношениям с государствами СНГ. Однако нельзя игнорировать и тот факт, что на Дальнем Востоке уровень преступлений, совершенных мигрантами, вырос на 37,5 процента, а в Приморье — на 80,6 процента.