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Posted 28 ноября, 06:47

Published 28 ноября, 06:47

Modified 28 ноября, 06:49

Updated 28 ноября, 06:49

Более двух часов продлился «Прямой разговор» губернатора с жителями Приморья

Ответить на вопрос каждого: губернатор Олег Кожемяко провел очередной прямой эфир

28 ноября 2024, 06:47
Фото: ОТВ «Приморье».

Более двух часов продлился «Прямой разговор» губернатора с жителями Приморья

Сюжет
Губернатор
Формат прямого разговора губернатора Приморья стал настолько актуальным и популярным, что с каждым разом привлекает все большее количество жителей региона — количество поступивших вопросов на осенний прямой эфир уже перевалил за три тысячи, а программа длилась рекордные более двух часов.

Рекордный прямой эфир

Глава региона Олег Кожемяко стремится ответить на максимально возможное количество вопросов, именно поэтому в этот раз «Прямой разговор» (12+) продлился более двух часов. Рекордное количество вопросов, включений во время эфира показывает максимальную вовлеченность жителей Приморья и открытость краевой власти. И это тоже не спроста — это результат многолетней работы Олега Кожемяко на посту главы региона. С первых дней работы в регионе он делал ставку на прямое общение с жителями. Каждая его поездка в муниципалитеты сопровождается уже ставшей традиционной встречей с населением. Олег Кожемяко регулярно проводит прямые эфиры, где отчитывается о своей работе, разъясняет действия регионального правительства, принимает вопросы от людей, которые требуют его вмешательства.

Максимальная погруженность

В ходе прямого эфира глава региона уже в который раз продемонстрировал, насколько он погружён в дела края и каждого муниципалитета. Часто, отвечая на вопросы, Олег Кожемяко ориентировался в проблемах территорий лучше, чем профильные чиновники. Это в очередной раз показывает, насколько эффективен подход личных визитов в муниципалитеты, которые глава региона не прекращает и сегодня.

Фото: ОТВ «Приморье»

Мусорная перезагрузка стартует в 2025 году

В ходе «Прямого разговора» Олег Кожемяко отметил, что растущий туристический поток, который достиг уже 3,5-4 миллионов в год, создал серьезную нагрузку на существующую систему обращения с отходами в Приморье. И 2025 год станет годом перезагрузки работы с ТКО, на это выделяется 2,5 миллиарда рублей. Глава региона рассказал подробно, как будет проходить реорганизация в этой сфере.

«Практически в каждом районе будет мусороперегрузочная станция, порядка 10-12 будет мусоросортировочных станций, порядка 6-7 полигонов. Сейчас этот момент дорабатывается с федеральным оператором», — сообщил Олег Кожемяко.

Предусмотрено приобретение порядка 270 автомобилей белорусского производства с задней поворотной осью — по 80 автомобилей ежегодно. Часть техники поступит уже в 2025 году.

«Не только региональные операторы, но и главы муниципальных образований тоже участвуют в этой работе. То есть, предусматривают денежные средства в бюджете, поэтому они должны подхватывать там, где не успевает вывезти региональный оператор, и делать так, чтобы мусора на площадках не было», — отметил губернатор Кожемяко.

Особенно это касается Хасанского округа. Глава региона рассказал, что на курорты округа ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. В качестве примера губернатор привел ситуацию в селе Андреевка, где при населении в 2,5 тысячи человек отдыхает около 400 000 туристов ежегодно, что создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру. Особое внимание уделят вывозу отходов в Посьете и Краскино.

Фото: primorsky.ru

Помощь фронту от Приморья наращивается

Глава региона, отвечая на вопрос об оказании помощи 155-й бригаде Тихоокеанского флота, а также всем приморским бойцам, которые сегодня находятся в зоне СВО, отметил, что Приморский край с первых дней проведения спецоперации активно включился в работу и помогает военным формированиям.

«Все те ребята, которые находятся на фронте, все они героически и мужественно сражаются. Могу сказать, что мы постоянно поддерживаем 155-ю бригаду. С марта 2022 года, еще с Мариуполя, порядка трех тысяч различных БПЛА мы поставили только в 155-ю бригаду. Около 300 радиостанций, где-то столько же средств радиоэлектронной борьбы. Более тысячи бронежилетов было передано в отряд „Тигр“. Также используется спецодежда и другое оборудование и вещевое имущество», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Параллельно идет большая помощь со стороны волонтерских организаций. В каждом районе волонтеры работают и передают ребятам вещи, плетут маскировочные сети, шьют подсумки, а вместе с этой помощью передают и частичку своего сердца, обратил внимание глава региона.

«Это движение тыла к фронту — непрерывно. Значительная часть приморцев сейчас находится на фронте. Ребята из бригады вместе с батальоном „Тигр“ решают сложнейшие задачи, делают это героически и мужественно. И это неоднократно подтверждалось, что они лучшие там, на западном направлении», — подчеркнул губернатор.

Трасса «Владивосток-Находка» — второй этап завершат к 2026 году

Большой блок вопросов касался дорожной инфраструктуры Приморского края — жители региона сообщали о проблемных местах и спрашивали о том, когда же будут отремонтированы те или иные участки дорог. Отвечая на вопрос, касающийся большой реконструкции трассы «Владивосток-Находка», Олег Кожемяко отметил, что второй этап работ завершится к 2026 году.

Он отметил, что правительство Приморья планирует ускорить строительство второго этапа трассы Владивосток-Находка до Петровки. Федеральный бюджет уже предусматривает необходимое финансирование на ближайшие три года. Строительство участка до Петровки было приостановлено из-за непредвиденных геологических условий и оползневых процессов, что потребовало корректировки проекта и увеличения сметной стоимости.

«Компания, которая работала, в общем-то, высококвалифицированная компания, но где-то при проектировании не были учтены те, скажем, грунты, те оползни по сопкам, которые произошли. Произошел сдвиг полотна, причем там, где мостовые сооружения должны были проходить. Исходя из этого: долгое проектирование, увеличение стоимости», — раскрыл причины задержки строительства губернатор.

В данный момент власти региона ведут переговоры с Минтрансом РФ о переносе финансирования с 2027 на 2025–2026 годы для ускорения работ. Третий этап проекта предусматривает строительство обхода Большого Камня. Этот участок планируется реализовать на основе концессионного соглашения с привлечением федерального и регионального финансирования. Новая трасса будет платной для грузового транспорта и контейнерных перевозок, что позволит привлечь дополнительные средства на дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры.

После окончания третьего этапа краевые власти приступят к четвертому — строительству участка «обход Фокино». Этот участок имеет огромное значение и для работы морских портов, и для того, чтобы туристы, которые приезжают в регион, могли более свободно перемещаться по территории.

Фото: primorsky.ru

«Отказаться от иностранной рабочей силы мы не можем»

Эксперты отмечают обстоятельный и развернутый ответ главы региона по трудовой миграции из стран СНГ.

«Понимая, что в обществе достаточно высок уровень антимигрантских настроений, губернатор подробно рассказал о роли трудовых мигрантов в экономике Приморья и о новых подходах к организации данного процесса, предполагающих предварительный отбор мигрантов в их родной стране и более жесткий контроль за ними во время работы в РФ», — отмечают приморские политологи.

По словам Олега Кожемяко, вопросы миграции обсуждались в ходе недавнего визита приморской делегации в Республику Узбекистан. Планируется открытие представительства региона в этой стране, чтобы на основании заявок от работодателей проводить работу по оценке квалификации будущих мигрантов, а также знакомить их с законами, культурой и историей России и Приморья. В перспективе большая часть трудовых мигрантов, въезжающих в регион, должна «проходить» через подобную структуру.

Эксперты отмечают, что глава региона, будучи опытным политиком, лично включился в комплексную работу с общественным мнением, в котором укоренился образ мигранта как необразованного, низкоквалифицированного работника (часто с криминальным прошлым или настоящим), не уважающего местные порядки.

«При этом губернатор понимает, что разрушение негативных стереотипов будет идти гораздо быстрее, если параллельно с ужесточением контроля за мигрантами укрепить связи между народами в сфере культуры, спорта и так далее (чему также был посвящен визит в Узбекистан)», — подчеркивают эксперты Приморского края.
Фото: vlc.ru

Грядет «автобусная перезагрузка»

В прямом эфире губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о том, что в сфере общественного транспорта регион тоже ожидает «перезагрузка», которая начнется уже в 2025 году.

По его словам, проблема работы общественного транспорта актуальна на всей территории Приморья, и особенно остро — в дальневосточной столице.

«Несмотря на то, что администрация закупает новые автобусы и троллейбусы, но есть еще проблемы нехватки водителей, связанные с низкой заработной платой. Оплата труда водителя автобуса не должна быть ниже 100 тысяч рублей. И такое решение на уровне мэрии было принято, произведено повышение. И люди пошли, уже принят 21 водитель», — отметил глава региона.

Необходимо и по муниципальным образованиям наладить автобусное сообщение, чтобы человек мог даже из отдаленного населенного пункта доехать до районного центра, а сделав там все свои дела, вернуться обратно.

«Для этого мы будем помогать муниципальным образованиям наладить эти процессы, закупить автобусы», — добавил Олег Кожемяко.

И подчеркнул, что работа в этом направлении начнется в 2025 году, планируется, что в 2026-м работа общественного транспорта, в том числе на междугородном сообщении наладится.

ТОСам зеленый свет

Взаимодействие с ТОСами правительство Приморского края будет только расширять и намерено увеличить грантовые программы, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

«Территория общественного самоуправления — это хорошая программа. Когда мы только её начинали, люди не очень верили в возможности ТОСов, но сегодня, когда программа работает третий год, у жителей края появилось понимание: есть возможности добиться изменения своей территории собственными силами, получив необходимый грант от правительства Приморского края», — сказал он.

Поэтому ТОСы растут, растут и денежные вливания. Сейчас у нас порядка 600 заявок на территории общественного самоуправления. И мы намерены увеличивать финансирование программы до двух с половиной миллионов рублей на один грант.

Фото: primorsky.ru

Поднимаем статус приморского мёда

Глава Приморья уделил большое внимание и развитию пчеловодства и перспективам приморского мёда.

«Наша главная задача — поднять статус приморского мёда. Довести его до уровня узнаваемости, как башкирский мёд. На это нужно потратить и время, и денежные средства, сделать вливание в продвижение уникального продукта, который есть только в Приморском крае. Это фактически дикий мёд, спрос на который, замечу, есть у нашего соседа — КНР», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко отметил: Приморье обладает невероятным ресурсом: 5 миллионов 200 тысяч гектаров липы — такого нет ни на одной территории Российской Федерации.

«Первые шаги на этом поприще мы уже сделали — обеспечили сохранность липы в тех местах, где расположены пасеки. Сейчас будем работу расширять, в том числе по внедрению современных технологий сбора мёда. Большое внимание будем уделять воспитанию и обучению кадров, чтобы наши сельчане хотели и могли заниматься пчеловодством. Во времена СССР Приморье экспортировало 13 тысяч тонн мёда — при цене за килограмм 3 рубля 60 копеек это было эквивалентно шести тысячам шестистам автомобилям „Жигули“. Понимаете, какие доходы были у пасечников? Те, кто содержал пасеки, кто трудился, были уважаемыми людьми, обеспеченными, и это нам нужно вернуть, сохранить и вырастить новый класс пчеловодов», — сказал глава региона.

В эффективности прямого общения с жителями региона Олег Кожемяко уверен, именно поэтому такие форматы стали традиционными. Только в ходе личного общения с людьми можно узнать волнующие их проблемы. Во время прямых линий и эфиров Олег Кожемяко не просто рассказывает о своей работе, целях и задачах правительства, достигнутых результатах, но и получает от приморцев обратную связь. Это позволяет губернатору синхронизировать работу исполнительной власти с приоритетами жителей региона.

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