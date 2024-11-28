Ответить на вопрос каждого: губернатор Олег Кожемяко провел очередной прямой эфир

Глава региона Олег Кожемяко стремится ответить на максимально возможное количество вопросов, именно поэтому в этот раз «Прямой разговор» (12+) продлился более двух часов. Рекордное количество вопросов, включений во время эфира показывает максимальную вовлеченность жителей Приморья и открытость краевой власти. И это тоже не спроста — это результат многолетней работы Олега Кожемяко на посту главы региона. С первых дней работы в регионе он делал ставку на прямое общение с жителями. Каждая его поездка в муниципалитеты сопровождается уже ставшей традиционной встречей с населением. Олег Кожемяко регулярно проводит прямые эфиры, где отчитывается о своей работе, разъясняет действия регионального правительства, принимает вопросы от людей, которые требуют его вмешательства.