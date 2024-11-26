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Posted 26 ноября, 09:49

Published 26 ноября, 09:49

Modified 26 ноября, 11:25

Updated 26 ноября, 11:25

Приморский край наращивает помощь бойцам в зоне СВО

Олег Кожемяко: Около трех тысяч БПЛА поставил Приморский край в зону СВО

26 ноября 2024, 09:49
Фото: vostokmedia.com.

Приморский край наращивает помощь бойцам в зоне СВО

Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
В ходе «Прямого разговора» губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что регион наращивает помощь приморским бойцам в зоне специальной военной операции, регион в числе первых российских территорий, которые оказывают поддерживают участников СВО.

Глава региона, отвечая на вопрос об оказании помощи 155-й бригаде Тихоокеанского флота, а также всем приморским бойцам, которые сегодня находятся в зоне СВО, отметил, что Приморский край с первых дней проведения спецоперации активно включился в работу и помогает военным формированиям.

«Все те ребята, которые находятся на фронте, все они героически и мужественно сражаются. Могу сказать, что мы постоянно поддерживаем 155-ю бригаду. С марта 2022 года, еще с Мариуполя, порядка трех тысяч различных БПЛА мы поставили только в 155-ю бригаду. Около 300 радиостанций, где-то столько же средств радиоэлектронной борьбы. Более тысячи бронежилетов было передано в отряд „Тигр“. Также используется спецодежда и другое оборудование и вещевое имущество», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Параллельно идет большая помощь со стороны волонтерских организаций. В каждом районе волонтеры работают и передают ребятам вещи, плетут маскировочные сети, шьют подсумки, а вместе с этой помощью передают и частичку своего сердца, обратил внимание глава региона.

«Это движение тыла к фронту — непрерывно. Значительная часть приморцев сейчас находится на фронте. Ребята из бригады вместе с батальоном „Тигр“ решают сложнейшие задачи, делают это героически и мужественно. И это неоднократно подтверждалось, что они лучшие там, на западном направлении», — подчеркнул губернатор.

Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» поступило более 2,5 тысяч вопросов от жителей Приморья, которые касаются всех сфер жизни региона. Губернатор Приморья традиционно распорядился не оставлять без внимания на те из них, на которые не были даны ответы в прямом эфире, а передать в работу в муниципалитеты и профильные ведомства.

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