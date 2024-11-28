Там сейчас все: жители выносят пляж по частям в Приморье — фото

Posted 28 ноября, 03:54
Published 28 ноября, 03:54
Modified 28 ноября, 03:56
Updated 28 ноября, 03:56
В Находке на пляже Волна настоящий переполох. Десятки приморцев приехали на берег, чтобы собрать обитателей моря, выброшенных на сушу. Очевидцы поделились фотографией, сделанной на месте событий.
По словам очевидцев, ничего особенного на побережье не нашлось. Только моллюски. Однако песчанки порадовали местное население. Более того, подписчики отметили, что им удалось увидеть больших морских червей, — гуидаков и урихисов, — которые тоже очутились на песке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Волчанце случилось аналогичное, — бесчисленное количество морских деликатесов собирали на популярном пляже.