Там сейчас все: жители выносят пляж по частям в Приморье — фото

По словам очевидцев, ничего особенного на побережье не нашлось. Только моллюски. Однако песчанки порадовали местное население. Более того, подписчики отметили, что им удалось увидеть больших морских червей, — гуидаков и урихисов, — которые тоже очутились на песке.