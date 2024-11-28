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Posted 28 ноября, 03:54

Published 28 ноября, 03:54

Modified 28 ноября, 03:56

Updated 28 ноября, 03:56

Там сейчас все: жители выносят пляж по частям в Приморье — фото

Там сейчас все: жители выносят пляж по частям в Приморье — фото

28 ноября 2024, 03:54
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Море
На побережьях Приморского края настоящий переполох. Десятки местных жителей пакетами гребут «халявные» деликатесы. Некоторые залезают даже в воду, чтобы ухватить добычу «пожирнее».

В Находке на пляже Волна настоящий переполох. Десятки приморцев приехали на берег, чтобы собрать обитателей моря, выброшенных на сушу. Очевидцы поделились фотографией, сделанной на месте событий.

По словам очевидцев, ничего особенного на побережье не нашлось. Только моллюски. Однако песчанки порадовали местное население. Более того, подписчики отметили, что им удалось увидеть больших морских червей, — гуидаков и урихисов, — которые тоже очутились на песке.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Волчанце случилось аналогичное, — бесчисленное количество морских деликатесов собирали на популярном пляже.

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