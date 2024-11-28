Целую ванную насобирал: шторм преподнес неожиданный подарок жителям Приморья — видео

Posted 28 ноября, 02:22
Published 28 ноября, 02:22
Modified 28 ноября, 02:25
Updated 28 ноября, 02:25
В Волчанце один из пляжей покрыт моллюсками. Вероятно, после огласки в новых медиа, приморцы поспешили на сбор неожиданного «урожая». Судя по видео, все желающие покинут берег довольными, так как морских изысков хватит всем прибывшим.
«Там тоже две кучи», — подметил автор видео, указывая на другую часть берега.
К слову, подписчики новых медиа уже начали делиться результатами удачных вылазок к морю. Один из местных жителей насобирал целую ванную деликатесов.