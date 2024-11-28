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Posted 28 ноября, 02:22

Published 28 ноября, 02:22

Modified 28 ноября, 02:25

Updated 28 ноября, 02:25

Морской берег усыпан моллюсками в Приморском крае

Целую ванную насобирал: шторм преподнес неожиданный подарок жителям Приморья — видео

28 ноября 2024, 02:22
Фото: vostokmedia.com.

Морской берег усыпан моллюсками в Приморском крае

Сюжет
Море
В Приморском крае на побережье обнаружили бесчисленное количество ракушек. Жители региона оперативно приехали на сбор песчанки.

В Волчанце один из пляжей покрыт моллюсками. Вероятно, после огласки в новых медиа, приморцы поспешили на сбор неожиданного «урожая». Судя по видео, все желающие покинут берег довольными, так как морских изысков хватит всем прибывшим.

«Там тоже две кучи», — подметил автор видео, указывая на другую часть берега.
Видео: trepangdv_exclusive.

К слову, подписчики новых медиа уже начали делиться результатами удачных вылазок к морю. Один из местных жителей насобирал целую ванную деликатесов.

Фото: trepangdv_exclusive

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гребешки замечены прямо в центре дальневосточной столицы.

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