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Posted 29 ноября, 09:10

Published 29 ноября, 09:10

Modified 29 ноября, 09:10

Updated 29 ноября, 09:10

Глава региона Олег Кожемяко продолжает контроль над восстановлением электроснабжения

Глава региона Олег Кожемяко продолжает контроль над восстановлением электроснабжения

29 ноября 2024, 09:10
Фото: kozhemiakoofficial.
Сюжет
Надеждинский район
Пока жители Приморья мирно спят, губернатор Олег Кожемяко работает без устали, следя за оперативным решением чрезвычайных ситуаций. Так, этой ночью в полвторого он посетил Надеждинский район, где аварийные бригады восстанавливали электроснабжение.

В Надеждинском районе продолжаются работы по восстановлению подстанций и линий электропередач. Губернатор Приморского края в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты ДРСК выявили участок повреждения сетей и приступили к ремонту. Пока что поселок Соловей Ключ находится на частичном энергоснабжении, но бригады делают все возможное для полного восстановления.

Олег Кожемяко известен своим личным подходом к решению подобных ситуаций, предпочитая быть «на земле», а не в высоких кабинетах. Он всегда в курсе обстановки на местах, общается не только с местными властями, но и с жителями, давно знакомыми с проблематикой их районов.

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#Новости#Общество#ДРСК#Олег Кожемяко#Надеждинский район#Приморский край#Электроснабжение#Приморье#Аварийные работы
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