Posted 29 ноября, 09:10
Published 29 ноября, 09:10
Modified 29 ноября, 09:10
Updated 29 ноября, 09:10
В Надеждинском районе продолжаются работы по восстановлению подстанций и линий электропередач. Губернатор Приморского края в своем Telegram-канале сообщил, что специалисты ДРСК выявили участок повреждения сетей и приступили к ремонту. Пока что поселок Соловей Ключ находится на частичном энергоснабжении, но бригады делают все возможное для полного восстановления.
Олег Кожемяко известен своим личным подходом к решению подобных ситуаций, предпочитая быть «на земле», а не в высоких кабинетах. Он всегда в курсе обстановки на местах, общается не только с местными властями, но и с жителями, давно знакомыми с проблематикой их районов.