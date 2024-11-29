Глава региона Олег Кожемяко продолжает контроль над восстановлением электроснабжения

Олег Кожемяко известен своим личным подходом к решению подобных ситуаций, предпочитая быть «на земле», а не в высоких кабинетах. Он всегда в курсе обстановки на местах, общается не только с местными властями, но и с жителями, давно знакомыми с проблематикой их районов.