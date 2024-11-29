Пожарные быстро потушили возгорание на автостоянке во Владивостоке

Posted 29 ноября, 08:18
Published 29 ноября, 08:18
Modified 29 ноября, 08:18
Updated 29 ноября, 08:18
Сегодня около пяти часов вечера на проспекте Красного Знамени на автостоянке загорелась хозяйственная постройка. Пожарные прибыли на место происшествия буквально через несколько минут.
Прибыв, они обнаружили, что строение полностью охвачено пламенем, а черный дым окутывает территорию. В результате пожара постройка сгорела дотла, и огонь повредил два рядом стоящих автомобиля.
Общая площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Начальник пожарного подразделения отметил:
«Быстрое реагирование нашей команды помогло избежать более серьезных последствий».