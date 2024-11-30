Картина дня в Приморье: расчистка русел, доигравшийся хулиган и оборотни в форме

Posted 30 ноября, 08:03
Published 30 ноября, 08:03
Modified 30 ноября, 08:05
Updated 30 ноября, 08:05
Давно пора было чистить
Очистка русел рек продолжается во Владивостоке — под контролем администрации города.
Техника отработала на реке Богатой и теперь начнет очистку русла реки Объяснения и Первой речки.
Поиграл, называется
Молодой мужчина, житель Владивостока, решил пошутить и выстрелил в окно из игрушечного автомата.
Полиция шутку не оценила — уж больно автомат был похож на настоящий, и люди на улице испугались. В итоге — административное наказание.
Дело отправляется в суд
В СКР по Приморскому краю завершили расследование о разбойном нападении, фигурантами которого оказались сотрудники ГУФСИН.
Статьи, по которым им предъявлены обвинения, более чем серьёзные.