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Posted 30 ноября, 08:03

Published 30 ноября, 08:03

Modified 30 ноября, 08:05

Updated 30 ноября, 08:05

Картина дня в Приморье: расчистка русел, доигравшийся хулиган и оборотни в форме

Картина дня в Приморье: расчистка русел, доигравшийся хулиган и оборотни в форме

30 ноября 2024, 08:03
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Последний день осени подарил Приморью день в целом ясный — и погода стояла неплохая, и новости были разнообразные.

Давно пора было чистить

Очистка русел рек продолжается во Владивостоке — под контролем администрации города.

Техника отработала на реке Богатой и теперь начнет очистку русла реки Объяснения и Первой речки.

Богатую взяли в оборот во Владивостоке: счёт изъятого идёт на десятки тысяч
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Поиграл, называется

Молодой мужчина, житель Владивостока, решил пошутить и выстрелил в окно из игрушечного автомата.

Полиция шутку не оценила — уж больно автомат был похож на настоящий, и люди на улице испугались. В итоге — административное наказание.

Доигрался: житель Владивостока будет наказан за слишком вольное обращение с игрушкой
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Дело отправляется в суд

В СКР по Приморскому краю завершили расследование о разбойном нападении, фигурантами которого оказались сотрудники ГУФСИН.

Статьи, по которым им предъявлены обвинения, более чем серьёзные.

Следствие по делу о разбойном нападении завершено в Приморском крае
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#Новости#Владивосток#Картина дня#Приморский край#Приморье
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