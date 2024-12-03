Город встанет? Очередные работы проводят на важном участке во Владивостоке

Posted 3 декабря, 01:30
Published 3 декабря, 01:30
Modified 3 декабря, 01:34
Updated 3 декабря, 01:34
Во вторник, 3 декабря, специалисты предприятия «Содержание городских территорий» начали замену леерных ограждений на Некрасовском путепроводе в сторону выезда из Владивостока.
Дорожные работы проходят на проспекте 100-летия Владивостока при движении из города. Здесь занята крайняя левая полоса, что также может вызвать затруднения в движении.
Из-за этих работ движение транспорта может быть затруднено. Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.
Также рекомендуется заранее выбирать маршрут и время выезда, чтобы избежать пробок.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке из-за гололеда образовались пробки.