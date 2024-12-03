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Posted 3 декабря, 01:30

Published 3 декабря, 01:30

Modified 3 декабря, 01:34

Updated 3 декабря, 01:34

Ремонтная бригада заменяет леера на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

Город встанет? Очередные работы проводят на важном участке во Владивостоке

3 декабря 2024, 01:30
Фото: Изображение Midjourney.

Ремонтная бригада заменяет леера на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Работы начали на путепроводе по направлению движения из Владивостока. По информации Центра организации дорожного движения, на участке могут образоваться пробки.

Во вторник, 3 декабря, специалисты предприятия «Содержание городских территорий» начали замену леерных ограждений на Некрасовском путепроводе в сторону выезда из Владивостока.

Фото: codd_vl

Дорожные работы проходят на проспекте 100-летия Владивостока при движении из города. Здесь занята крайняя левая полоса, что также может вызвать затруднения в движении.

Фото: codd_vl

Из-за этих работ движение транспорта может быть затруднено. Водителей просят быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

Также рекомендуется заранее выбирать маршрут и время выезда, чтобы избежать пробок.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке из-за гололеда образовались пробки.

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#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Пробки#Дорожные работы#Гололед#Приморский край#Приморье#Некрасовский путепровод
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