«Трасса стоит, перевалы перекрыты»: обстановка на дорогах Приморья — фото, видео

Posted 2 декабря, 05:37
Published 2 декабря, 05:37
Modified 2 декабря, 05:41
Updated 2 декабря, 05:41
На автомобильной трассе А-370 в Приморском крае сильный гололед, сообщают очевидцы. На участке между Лесозаводским и Кировским районами движение осложнено. Водители отмечают, что грузовики не могут пройти этот участок и вынуждены ждать, пока ситуация улучшится.
По словам местных жителей, фургоны стоят в пробках. Очевидцы поделились кадрами с места в сети. На фото четко видно, что практически вся проезжая часть оказалась перегорожена.
Водителей призывают быть осторожными и внимательными на данном участке трассы. Важно следить за обновлениями о состоянии дороги.
На перевале Северном ситуация лучше — движение свободное. Автомобилисты все равно стараются ехать осторожнее, снег лежит и там.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье дорожные службы активно чистят дороги и улицы от снега.