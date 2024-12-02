«Трасса стоит, перевалы перекрыты»: обстановка на дорогах Приморья — фото, видео

На автомобильной трассе А-370 в Приморском крае сильный гололед, сообщают очевидцы. На участке между Лесозаводским и Кировским районами движение осложнено. Водители отмечают, что грузовики не могут пройти этот участок и вынуждены ждать, пока ситуация улучшится.