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Posted 2 декабря, 05:37

Published 2 декабря, 05:37

Modified 2 декабря, 05:41

Updated 2 декабря, 05:41

Грузовики застряли из-за гололеда на перевале в Приморском крае

«Трасса стоит, перевалы перекрыты»: обстановка на дорогах Приморья — фото, видео

2 декабря 2024, 05:37
Фото: 1MI.

Грузовики застряли из-за гололеда на перевале в Приморском крае

Сюжет
Пробки
Движение осложнено на федеральной трассе в Приморье, сообщают очевидцы. Проехать перевалы между Лесозаводским и Кировским районами не могут десятки водителей.

На автомобильной трассе А-370 в Приморском крае сильный гололед, сообщают очевидцы. На участке между Лесозаводским и Кировским районами движение осложнено. Водители отмечают, что грузовики не могут пройти этот участок и вынуждены ждать, пока ситуация улучшится.

По словам местных жителей, фургоны стоят в пробках. Очевидцы поделились кадрами с места в сети. На фото четко видно, что практически вся проезжая часть оказалась перегорожена.

Фото: maglipogoda_kanal

Водителей призывают быть осторожными и внимательными на данном участке трассы. Важно следить за обновлениями о состоянии дороги.

На перевале Северном ситуация лучше — движение свободное. Автомобилисты все равно стараются ехать осторожнее, снег лежит и там.

Видео: maglipogoda_kanal.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье дорожные службы активно чистят дороги и улицы от снега.

Новые мосты и очистка от снега: дорожные службы Приморья активно работают
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