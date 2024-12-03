И пусть весь мир подождет: пробки сковали дороги Владивостока из-за гололеда — видео

Posted 2 декабря, 23:22
Published 2 декабря, 23:22
Modified 2 декабря, 23:24
Updated 2 декабря, 23:24
Утро в дальневосточной столице традиционно начинается с пробок. Иногда столпотворения на дорогах лишь отчасти влияют на движение автомобилей, но сегодня обстановка весьма плачевная.
По словам горожан, ситуацию усугубляет гололед. Именно из-за опасного обстоятельства водителям приходится простаивать на улицах города. Наверняка, «жертвам» заторов пришлось слегка изменить планы из-за осложненной ситуации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский край наведался жуткий мороз после практически повсеместных осадков. Кое-где прошел дождь, а некоторые районы засыпало снегом. После непогоды регион оказался во власти минусовых температур и сильного ветра.