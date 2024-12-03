И пусть весь мир подождет: пробки сковали дороги Владивостока из-за гололеда — видео

Наледь на дороге повлияла на дорожный трафик во Владивостоке

Сюжет Пробки

У некоторых владивостокское утро начинается с кофе и неторопливых сборов, а для кого-то начало дня — это стресс. Например, сегодня многие приморцы, судя по всему, страдают в пробках. Всему виной обледенелые участки на дорогах после морозной ночи.