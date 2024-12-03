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Posted 2 декабря, 23:22

Published 2 декабря, 23:22

Modified 2 декабря, 23:24

Updated 2 декабря, 23:24

Наледь на дороге повлияла на дорожный трафик во Владивостоке

И пусть весь мир подождет: пробки сковали дороги Владивостока из-за гололеда — видео

2 декабря 2024, 23:22
Фото: vostokmedia.com.

Наледь на дороге повлияла на дорожный трафик во Владивостоке

Сюжет
Пробки
У некоторых владивостокское утро начинается с кофе и неторопливых сборов, а для кого-то начало дня — это стресс. Например, сегодня многие приморцы, судя по всему, страдают в пробках. Всему виной обледенелые участки на дорогах после морозной ночи.

Утро в дальневосточной столице традиционно начинается с пробок. Иногда столпотворения на дорогах лишь отчасти влияют на движение автомобилей, но сегодня обстановка весьма плачевная.

По словам горожан, ситуацию усугубляет гололед. Именно из-за опасного обстоятельства водителям приходится простаивать на улицах города. Наверняка, «жертвам» заторов пришлось слегка изменить планы из-за осложненной ситуации.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморский край наведался жуткий мороз после практически повсеместных осадков. Кое-где прошел дождь, а некоторые районы засыпало снегом. После непогоды регион оказался во власти минусовых температур и сильного ветра.

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