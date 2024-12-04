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Posted 4 декабря, 06:04

Published 4 декабря, 06:04

Modified 4 декабря, 06:56

Updated 4 декабря, 06:56

Очередной телемост с участниками СВО состоялся на Сахалине

«Чувствовать поддержку близких» — на Сахалине состоялся телемост с бойцами СВО

4 декабря 2024, 06:04
Фото: vostokmedia.com.

Очередной телемост с участниками СВО состоялся на Сахалине

Сюжет
Губернатор
Очередной телемост между Сахалинской областью и ДНР прошел по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. В этот раз со своими родными смогли пообщаться два защитника из Охи. Бойцы-сахалинцы отметили, что это прекрасная возможность увидеть своих близких.

Во время видеосвязи участники СВО рассказали о службе, услышали слова поддержки и почувствовали тепло родного дома. Такие встречи дают бойцам мощный заряд уверенности и напоминают, ради кого они сражаются.

«Говорили, в основном, о том, как у меня дела, как я здесь живу. Все время выполняю задачи, бывает нет возможности связаться с близкими и, порой, они нас вообще „теряют“. Здесь и увидел, и пообщался. И на сердце приятно становится», — отметил по итогам телемоста участник спецоперации.

Это уже не первый телемост, который проходит в островном регионе. С просьбой организовать такое общение к губернатору области Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать такие видео включения регулярными. Для этого региональное правительство решило все необходимые вопросы с военным командованием, и теперь сеансы видеосвязи проходят между военнослужащими и их семьями.

Жители Сахалинской области не просто поддерживают губернатора Валерия Лимаренко в этом важном решении, но и благодарят за такое внимание к участникам СВО и их семьям.

«Бойцам важно чувствовать поддержку от близких и родственников. И никакие письма, увы, не заменять живого общения, пусть и по видеосвязи», — написал в комментариях на официальном телеграм-канале главы региона житель Сахалина.
«Эти телемосты, пожалуй самое ценное для мальчишек», — отметили сахалинцы.
«Это ещё хорошо что в наше время есть видеосвязь. Спасибо всем организаторам телемоста!» — пишут жители области.

Напомним, правительством Сахалинской области с первых дней проведения специальной военной операции организована всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям. По инициативе Валерия Лимаренко налажены не только регулярные поставки полезных грузов с техникой и снаряжением, в регионе также действует проект «Сопричастность», в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких.

Эти и другие меры вносят значительный вклад в поддержку армии и участников спецоперации, и Сахалинская область неоднократно отмечалась на федеральном уровне. А в 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью «За укрепление боевого содружества».

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