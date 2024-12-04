«Чувствовать поддержку близких» — на Сахалине состоялся телемост с бойцами СВО

Posted 4 декабря, 06:04
Published 4 декабря, 06:04
Modified 4 декабря, 06:56
Updated 4 декабря, 06:56
Во время видеосвязи участники СВО рассказали о службе, услышали слова поддержки и почувствовали тепло родного дома. Такие встречи дают бойцам мощный заряд уверенности и напоминают, ради кого они сражаются.
«Говорили, в основном, о том, как у меня дела, как я здесь живу. Все время выполняю задачи, бывает нет возможности связаться с близкими и, порой, они нас вообще „теряют“. Здесь и увидел, и пообщался. И на сердце приятно становится», — отметил по итогам телемоста участник спецоперации.
Это уже не первый телемост, который проходит в островном регионе. С просьбой организовать такое общение к губернатору области Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать такие видео включения регулярными. Для этого региональное правительство решило все необходимые вопросы с военным командованием, и теперь сеансы видеосвязи проходят между военнослужащими и их семьями.
Жители Сахалинской области не просто поддерживают губернатора Валерия Лимаренко в этом важном решении, но и благодарят за такое внимание к участникам СВО и их семьям.
«Бойцам важно чувствовать поддержку от близких и родственников. И никакие письма, увы, не заменять живого общения, пусть и по видеосвязи», — написал в комментариях на официальном телеграм-канале главы региона житель Сахалина.
«Эти телемосты, пожалуй самое ценное для мальчишек», — отметили сахалинцы.
«Это ещё хорошо что в наше время есть видеосвязь. Спасибо всем организаторам телемоста!» — пишут жители области.
Напомним, правительством Сахалинской области с первых дней проведения специальной военной операции организована всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям. По инициативе Валерия Лимаренко налажены не только регулярные поставки полезных грузов с техникой и снаряжением, в регионе также действует проект «Сопричастность», в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких.
Эти и другие меры вносят значительный вклад в поддержку армии и участников спецоперации, и Сахалинская область неоднократно отмечалась на федеральном уровне. А в 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью «За укрепление боевого содружества».