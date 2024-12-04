«Чувствовать поддержку близких» — на Сахалине состоялся телемост с бойцами СВО

Это уже не первый телемост, который проходит в островном регионе. С просьбой организовать такое общение к губернатору области Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать такие видео включения регулярными. Для этого региональное правительство решило все необходимые вопросы с военным командованием, и теперь сеансы видеосвязи проходят между военнослужащими и их семьями.