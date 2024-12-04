Выезд из города снова встал: сильные пробки собрались во Владивостоке — фото

Posted 4 декабря, 02:28
Published 4 декабря, 02:28
Modified 4 декабря, 02:30
Updated 4 декабря, 02:30
Леерные ограждения продолжают менять на проспекте 100-летия Владивостока.
В настоящее время занята крайняя левая полоса, что затрудняет движение на этом участке. Пробка растянулась практически до Некрасовской, на онлайн-картах около двух километров выделено красным.
Горожан призывают выбирать альтернативные маршруты и учитывать время выезда.
ЦОДД сообщает, что дорожники работают круглосуточно, уже ближайшее время установку ограждений планируют завершить.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что одна из улиц Владивостока оказалась полностью перекрыта.