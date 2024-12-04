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Posted 4 декабря, 02:28

Published 4 декабря, 02:28

Modified 4 декабря, 02:30

Updated 4 декабря, 02:30

Участок проспекта парализовали пробки во Владивостоке

Выезд из города снова встал: сильные пробки собрались во Владивостоке — фото

4 декабря 2024, 02:28
Фото: codd_vl.

Участок проспекта парализовали пробки во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Серьезная пробка тянется на два километра во Владивостоке. На выезд из города стоят все полосы.

Леерные ограждения продолжают менять на проспекте 100-летия Владивостока.

Фото: codd_vl

В настоящее время занята крайняя левая полоса, что затрудняет движение на этом участке. Пробка растянулась практически до Некрасовской, на онлайн-картах около двух километров выделено красным.

Фото: 2gis

Горожан призывают выбирать альтернативные маршруты и учитывать время выезда.

ЦОДД сообщает, что дорожники работают круглосуточно, уже ближайшее время установку ограждений планируют завершить.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что одна из улиц Владивостока оказалась полностью перекрыта.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пробки#Дорожное движение#Узбекистан#Приморский край#ЦОДД#Приморье#Дорожники#Горожане
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