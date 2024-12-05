Глава Сахалина потребовал оперативно наладить обеспечение льготников лекарствами

Posted 5 декабря, 03:30
Published 5 декабря, 03:30
Modified 5 декабря, 03:32
Updated 5 декабря, 03:32
Руководитель Центра управления регионом, докладывая главе региона обстановку по этому вопросу, обратил внимание на то, что в целом острота темы обеспечения льготными лекарствами уже теряет свою остроту, по отдельным случаям еще поступают обращения.
Такие вопросы поступали от жителей Южно-Сахалинска, Анивского, Невельского, Углегорского и Охинского районов. Все обращения находятся на контроле в региональном правительстве.
«Большая часть запросов поступает через проводников здоровья. Каждый день, утром и вечером, администраторы обновляют списки нуждающихся в лекарствах. Также обращения принимаются через колл-центр 1300 и по другим каналам обратной связи. Снижение количества некоторых препаратов в аптеках было связано с тем, что они находились в пути на Сахалин. На сегодня мы уже сняли остроту вопроса. У нас созданы необходимые запасы, чтобы обеспечить пациентов лекарствами на два-три месяца вперед, хотя по стандарту достаточно запасов на один месяц. В круглосуточном режиме государственная аптечная сеть получает и сортирует лекарства, направляя их в районы», — рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Валерий Лимаренко поручил всем пациентам, которые не получили нужные им препараты, должны быть им предоставлены в течение недели.
«За год количество рецептов на льготные препараты у нас выросло на 20-25 процентов. Это во многом связано с работой проводников здоровья. Медицинские администраторы напоминают сахалинцам и курильчанам с хроническими заболеваниями о необходимости визита к врачу. Больше приемов пациентов с хроническими заболеваниями — больше выписанных рецептов. К тому же, у людей появилась уверенность, что они получат необходимые лекарства бесплатно. Для этого нужно только позвонить своему проводнику здоровья», — отметил Валерий Лимаренко.
Областной бюджет ежегодно выделяет на обеспечение льготными лекарствами 1,3 миллиарда рублей. В 2024 году из-за возросшего спроса финансирование было увеличено на 260 миллионов рублей. Препараты закуплены, они уже начали поступать на склады и оттуда передаваться в аптеки. В бюджете на следующий год сумма на эту строку изначально заложена с прицелом на новые объемы.
Напомним, проект «Проводники здоровья» в прошлом году запустил губернатор. Сегодня на островах 700 медицинских администраторов взяли под крыло порядка 150 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями. Персональные помощники помогают получить льготные лекарства, напоминают людям о необходимости посетить доктора или сдать анализы и адресно решают разные медицинские вопросы.