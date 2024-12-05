Глава Сахалина потребовал оперативно наладить обеспечение льготников лекарствами

Областной бюджет ежегодно выделяет на обеспечение льготными лекарствами 1,3 миллиарда рублей. В 2024 году из-за возросшего спроса финансирование было увеличено на 260 миллионов рублей. Препараты закуплены, они уже начали поступать на склады и оттуда передаваться в аптеки. В бюджете на следующий год сумма на эту строку изначально заложена с прицелом на новые объемы.