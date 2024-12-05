Валерий Лимаренко: «Горный воздух» — один из главных туристических объектов на Сахали

Posted 5 декабря, 03:16
Published 5 декабря, 03:16
Modified 5 декабря, 03:18
Updated 5 декабря, 03:18
Совещание по развитию туристических объектов состоялось в рамках рабочего визита Юрия Трутнева в островной регион. Полпред отметил, что для Сахалина развитие туристической отрасли имеет большой значение.
«Развитие туристической отрасли имеет большое значение для всех регионов Дальнего Востока, и в особенности для Сахалина, где есть все условия для бизнеса в сфере пляжного, рекреационного, спортивного, промышленного и гастрономического туризма. С государственной поддержкой на территории Сахалина и Курил реализуется 144 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 270 млрд рублей. 51 из них — в сфере туризма. Сахалинская область — это одна из красивейших территорий нашей страны, и мы должны развернуть здесь рекреационные проекты для развития региона и всей нашей страны», — открыл совещание Юрий Трутнев.
В Сахалинской области реализуется 51 туристический проект, объем инвестиций вместе с мерами господдержки составил 30 миллиардов рублей. Освоено уже 8 миллиардов из них. Это позволило создать 735 рабочих мест. Сегодня в регионе действуют 117 гостиниц и хостелов (общий номерной фонд составляет свыше 3 100 номеров, общая ёмкость 6 550 мест), крупный горнолыжный курорт, работает 38 туроператоров.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что в 2023 году туристический поток в регионе вырос на 9 процентов и составил 245 тысяч человек. В этом году показатели увеличатся — бархатный сезон ужен показал увеличение на 24 процента туристов. Стремительное развитие отрасли требует создания новых гостиниц, зон отдыха, объектов общественного питания и обновления туристической инфраструктуры.
«Горный воздух» — один из главных туристических объектов в нашем регионе. Ежегодно его посещают тысячи спортсменов и гостей острова, здесь проходят соревнования всероссийского и мирового масштаба. Мы уделяем большое внимание развитию не только горнолыжных трасс и оснащению комплекса, но и комплексному развитию прилегающей инфраструктуры. На территории «Горного воздуха» идёт активное строительство современных гостиничных и оздоровительных центров. Всё это не только инвестиции в туристическую отрасль региона, но и забота о наших жителях и создание новых рабочих мест», — отметил Валерий Лимаренко.
Инвесторы реализуют проект «Горный воздух» на территории опережающего развития «Сахалин». Это единственный российский горнолыжный курорт, который расположен в черте города. Спортивный комплекс базируется на горах Большевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м над уровнем моря). Функционируют 24 трассы общей протяженностью в 42 километра. На 13 км трасс оборудованы системы искусственного оснежения. Действуют пять канатных дорог — в гондольном и кресельном исполнении. Ежегодно комплекс принимает более 280 тысяч любителей горных лыж, сноуборда и пеших прогулок, а в летний сезон количество туристов стабильно составляет не менее 100 тысяч человек. В рамках проекта планируется к 2030 году увеличить общую протяжённость трасс более чем в два раза — до 90 километров, турпоток при этом возрастет до 630 тысяч человек в год.
Вдвое увеличится и номерной фонд — в ближайшие годы на склонах будут построены гостиничные комплексы со спа-пространствами. Для сравнения: сегодня весь категорированный номерной фонд Южно-Сахалинска составляет 1908 номеров. Создание современных спа-пространств станет частью единой концепции развития Южно-Сахалинска в статусе города-курорта, который он получит в 2025 году.
Сейчас на склонах близ курорта уже идет строительство двух отелей пять звезд и трех отелей — четыре звезды. Важно, что первые отели категории 5 звезд появятся именно в районе горнолыжного комплекса, что также выведет его на новый туристический уровень, так как отели данной категории предлагают дополнительные сервисы.
К примеру, 5-звёздочная гостиница компании «Хилл Топ» предусматривает наличие большого современного конгресс-пространства на 700 человек. Современная площадка станет одной из ключевых для организации бизнес-мероприятий в рамках событийного и делового туризма. Четырёхзвездочный гостиничный комплекс компании «Лиго гостеприимство» создаст круглогодичное спа-пространство с термальным комплексом и бассейнами под открытым небом. ООО «Рекорд» возводит пятиэтажный гостинично-термальный и физкультурно-оздоровительный комплекс. И из окон номеров 5-звездочной гостиницы компания «Гамма» для гостей откроется шикарный вид на Южно-Сахалинск, пригород и удивительную природу острова.
«Также предусмотрено создание гостиничных комплексов категории 3-5 звёзд с общим номерным фондом свыше 2600 номеров и других объектов туристической инфраструктуры для круглогодичного отдыха. Проект „Долина Айна“ будет реализован в несколько этапов. Работы завершатся в 2030 году. Проект реализуется Правительством Сахалинской области, ООО „СЗ Долина Айна“ и АО „Корпорация Туризм.РФ“. Дальний Восток и обладает огромным туристическим потенциалом. Создание здесь современной туристической инфраструктуры — это один факторов успешного регионального развития и устойчивого туристического потока», — отметил генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов.
Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Сахалинской областью обратить дополнительное внимание на поддержку проектов в сфере туризма.
«По поручению Юрия Петровича Трутнева мы готовим предложение, при котором приоритизированы будут проекты тех инвесторов, которые их готовы наиболее быстро реализовать. Такие проекты мы будем предлагать выносить на рассмотрение президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Сейчас важно ускорить темп. Спрос на внутренний туризм растёт. Значит, мы должны реагировать на потребности людей», — отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Мы будем переделывать систему поддержки, выделяя приоритет рекреационным проектам. Такие проекты не так быстро окупаются, как производственные. Но очень нужны для развития внутреннего туризма. Перед Минвостокразвития и руководством Сахалинской области стоит задача как можно быстрее помочь в развитии туристической инфраструктуры, собрать всё вместе и обеспечить строительство трасс, установку подъёмников, открытие новых гостиниц и сделать Сахалин одним из ведущих центров зимнего отдыха в Российской Федерации», — сказал Юрий Трутнев.