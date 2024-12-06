Новый год прямиком из детства: выставка разных эпох проходит во Владивостоке — видео

Posted 6 декабря, 05:35
Published 6 декабря, 05:35
Modified 6 декабря, 05:37
Updated 6 декабря, 05:37
В Старом дворике ГУМа Владивостока открылась выставка «Новогоднее волшебство» (0+), на которой представлены старинные елочные игрушки. Там можно найти дореволюционные украшения и игрушки времен СССР.
Выставка организована из коллекции Ирины Кейчиной и обещает подарить посетителям чувство ностальгии и теплое новогоднее настроение.
Каждый сможет найти игрушку из своего детства, к какой эпохе бы она не относилась. Легендарный Пилюлькин из глазированного стекла уже смотрит с выставочной витрины.
Экспозиция погружает в атмосферу праздника и напоминает о волшебстве, которое приносит Новый год. Выставка открыта для всех желающих, организаторы приглашают всех владивостокцев.