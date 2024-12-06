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Posted 6 декабря, 05:35

Published 6 декабря, 05:35

Modified 6 декабря, 05:37

Updated 6 декабря, 05:37

Выставку новогодних игрушек прямиком из СССР открыли во Владивостоке

Новый год прямиком из детства: выставка разных эпох проходит во Владивостоке — видео

6 декабря 2024, 05:35
Фото: 1MI.

Выставку новогодних игрушек прямиком из СССР открыли во Владивостоке

Сюжет
Праздник
Окунуться в праздник из детства предлагают жителям Приморья. Выставка новогодних игрушек времен СССР открылась во Владивостоке.

В Старом дворике ГУМа Владивостока открылась выставка «Новогоднее волшебство» (0+), на которой представлены старинные елочные игрушки. Там можно найти дореволюционные украшения и игрушки времен СССР.

Выставка организована из коллекции Ирины Кейчиной и обещает подарить посетителям чувство ностальгии и теплое новогоднее настроение.

Каждый сможет найти игрушку из своего детства, к какой эпохе бы она не относилась. Легендарный Пилюлькин из глазированного стекла уже смотрит с выставочной витрины.

Видео: vostokmedia.com.

Экспозиция погружает в атмосферу праздника и напоминает о волшебстве, которое приносит Новый год. Выставка открыта для всех желающих, организаторы приглашают всех владивостокцев.

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