Экскаватор сбил ребенка на набережной во Владивостоке — фото

Posted 7 декабря, 05:58
Published 7 декабря, 05:58
Modified 7 декабря, 06:39
Updated 7 декабря, 06:39
Во Владивостоке экскаватор сбил девочку и проехал по ее ногам. Инцидент произошел сегодня в 13:20 напротив ресторана «Супра» на улице Фокина.
По словам очевидцев, девочка шла по пешеходной зоне с мамой, когда экскаватор, работавший на набережной, неожиданно выехал на тротуар.
Сообщается, что экскаватор переехал ноги ребенка и начал сдавать назад, снова задев девочку.
На место прибыли медики, которые доставили пострадавшую в больницу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадала 11-летняя девочка-пешеход. Ребенка госпитализировали.