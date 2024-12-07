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Posted 7 декабря, 05:58

Published 7 декабря, 05:58

Modified 7 декабря, 06:39

Updated 7 декабря, 06:39

Девочка-подросток попала под экскаватор в центре Владивостока

Экскаватор сбил ребенка на набережной во Владивостоке — фото

7 декабря 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney.

Девочка-подросток попала под экскаватор в центре Владивостока

Сюжет
Набережная
Очевидцы сообщают, что ребёнка сбили прямо на тротуаре.

Во Владивостоке экскаватор сбил девочку и проехал по ее ногам. Инцидент произошел сегодня в 13:20 напротив ресторана «Супра» на улице Фокина.

По словам очевидцев, девочка шла по пешеходной зоне с мамой, когда экскаватор, работавший на набережной, неожиданно выехал на тротуар.

Фото: novostivdk

Сообщается, что экскаватор переехал ноги ребенка и начал сдавать назад, снова задев девочку.

На место прибыли медики, которые доставили пострадавшую в больницу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии, в которой пострадала 11-летняя девочка-пешеход. Ребенка госпитализировали.

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