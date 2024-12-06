Госпитализировали с тяжелыми травмами: самосвал снес ребенка на «зебре» в Приморье

Posted 5 декабря, 23:52
Published 5 декабря, 23:52
Modified 5 декабря, 23:54
Updated 5 декабря, 23:54
В Октябрьском районе в селе Галенки большегруз наехал на ребенка на пешеходном переходе, сообщает прокуратура.
Девочку 2013 года рождения госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Надзорное ведомство поставило на контроль завершение проверки данного инцидента.
«Также организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения на территории муниципального образования требований закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Следственный комитет России заинтересовался резонансным происшествием, — двухлетний ребенок более года не получает лечения после аварии.