vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 23:52

Published 5 декабря, 23:52

Modified 5 декабря, 23:54

Updated 5 декабря, 23:54

Большегруз сбил маленькую девочку в Приморском крае

Госпитализировали с тяжелыми травмами: самосвал снес ребенка на «зебре» в Приморье

5 декабря 2024, 23:52
Фото: prosecutor_pk.

Большегруз сбил маленькую девочку в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
В Приморском крае крупногабаритный транспорт наехал на несовершеннолетнего пешехода. Пострадавшую экстренно транспортировали в медучреждение.

В Октябрьском районе в селе Галенки большегруз наехал на ребенка на пешеходном переходе, сообщает прокуратура.

Девочку 2013 года рождения госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Надзорное ведомство поставило на контроль завершение проверки данного инцидента.

«Также организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения на территории муниципального образования требований закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.
Фото: prosecutor_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Следственный комитет России заинтересовался резонансным происшествием, — двухлетний ребенок более года не получает лечения после аварии.

Федералы взяли на контроль: девочка не получает лечения после ДТП в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Открытый люк с кипятком у ворот детского сада? Проверку проводят в ПриморьеЧетыре человека пострадали ДТП в Надеждинском районе — проводится проверкаНе пропустила патрульный автомобиль: подробности ДТП со спецтранспортом в Приморье
#Новости#Общество#Проверка#Владивосток#Прокуратура#Дорожное движение#Пешеходный переход#Травмы#Приморский край#Авария#Госпитализация#Надзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика