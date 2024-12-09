186 обновленных придомовых территорий: на Сахалине и Курилах завершается капремонт

11 придомовых территорий благоустроено в Охинском районе. Один из них, на улице Блюхера, 23 буквально перетрансформировался. Здесь появился новый асфальт и тротуарная плитка, вместительные парковки. Кроме того, тактильная плитка создала комфортные условия для всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями. В следующем году в этом дворе появятся детская игровая площадка, зоны отдыха для людей старшего поколения и малые архитектурные формы.