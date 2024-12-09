186 обновленных придомовых территорий: на Сахалине и Курилах завершается капремонт

Posted 9 декабря, 04:00
Published 9 декабря, 04:00
Modified 9 декабря, 04:02
Updated 9 декабря, 04:02
Работы велись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Больше всего работ было выполнено в островной столице, 31 двор был обновлен с начала года. На втором месте по объему работ Углегорский район, здесь 18 общественных пространств приобрели новый облик. По 15 дворов благоустроили в Долинском и Поронайском городских округах.
«В текущем году мы сделали практически в три раза больше дворов, чем в прошлом. Капитальный ремонт дворовых территорий является важной частью городской инфраструктуры и имеет множество аспектов, необходимых для улучшения качества жизни граждан. В первую очередь, это обеспечение безопасности. Капремонт позволяет устранить небезопасные элементы, такие как ямы, трещины и неустойчивые конструкции. Кроме того, обновленные дворы создают более комфортную среду для проживания, включая в себя установку новых лавочек, освещения, детских игровых площадок. Все это способствует созданию уютной атмосферы для общения и досуга», — рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
11 придомовых территорий благоустроено в Охинском районе. Один из них, на улице Блюхера, 23 буквально перетрансформировался. Здесь появился новый асфальт и тротуарная плитка, вместительные парковки. Кроме того, тактильная плитка создала комфортные условия для всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями. В следующем году в этом дворе появятся детская игровая площадка, зоны отдыха для людей старшего поколения и малые архитектурные формы.
«Здесь уложили около 3000 квадратных метров асфальта. Важным аспектом стало обустройство пешеходных дорожек. Безопасность пешеходов — главный приоритет общественных пространств. Также здесь подготовлены две бетонные площадки: одна для воркаута, другая — для детской игровой зоны. Эти зоны станут местом не только для физической активности, но и для общения между жителями. Площадка для воркаута позволит привлечь молодежь, а также тех, кто предпочитает здоровый образ жизни. Их установка запланирована на следующий год», — рассказал глава Охинского городского округа Евгений Михлик.
Важным и долгожданным событием для жителей Александровск-Сахалинского района, там обновили восемь придомовых территорий. Завершаются работы на улицах Дзержинского, 12 и Ленина, 11. Капитальный ремонт значительной улучшил не только внешний вид придомовых пространств, но и их функциональность.
Рабочие убрали старые и непригодные конструкции, обустроили тротуары и проезды, это значительно улучшило комфорт передвижения для пешеходов и автотранспорта. Также были выполнены работы по организации уличного освещения. Благодаря современным энергоэффективным светильникам вся территория двора равномерно освещается делая передвижение в темное время суток безопасным и комфортным.
Озеленение стало еще одним важным и приятным для местных жителей — в рамках проекта во дворе были обустроены газоны и высажены деревья и кустарники. А установка малых архитектурных форм, таких как скамейки, урны и сушки для белья, разнообразила дворовую территорию, сделав ее более привлекательной и удобной для отдыха.
«Я очень рада, что наш двор наконец-то привели в порядок! Появились удобные парковочные места, что для нас, жителей, действительно очень важно. Также установлено освещение, которого у нас никогда не было. Теперь в темное время суток двор выглядит уютно и безопасно. Огромное спасибо всем, кто работал над этим проектом», — поделилась жительница дома по ул. Ленина, 11 Анна Дмитриевна.
Правительство Сахалинской области планирует в будущем году эту работу продолжить — капитально будет отремонтировано 139 дворовых территорий. Глава островного региона Валерий Лимаренко поставил задачу в ближайшие годы завершить программу по капитальному ремонту дворовых территорий.