Аномальное тепло после трескучих морозов: +4°С внезапно покажут термометры в Приморье

Posted 9 декабря, 03:07
Published 9 декабря, 03:07
Modified 9 декабря, 03:09
Updated 9 декабря, 03:09
Сегодня и завтра, 9 и 10 декабря, существенных осадков в регионе не ожидается, сообщает «Примгидромет». Днем воздух прогреется до +4 °С. Ночные температуры будут разными. На юге — -6 — -11 °С, а в горных районах -24 — -29 °С.
Во Владивостоке прогнозируется спокойная синоптическая обстановка. Почти ясное небо порадует горожан. Начало недели выдастся достаточно теплым. Максимальные значения температур поднимутся до нуля. Ночью столбики термометров опустятся до -6 — -8 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае предвидится похолодание во второй половине недели. Так, побережье региона может почувствовать жгучие морозы к наступлению выходных.