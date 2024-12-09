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Posted 9 декабря, 03:07

Published 9 декабря, 03:07

Modified 9 декабря, 03:09

Updated 9 декабря, 03:09

Весеннее тепло изумит население Приморского края

Аномальное тепло после трескучих морозов: +4°С внезапно покажут термометры в Приморье

9 декабря 2024, 03:07
Фото: Изображение Midjourney.

Весеннее тепло изумит население Приморского края

Сюжет
Погода
Если +1 градус по Цельсию порадовал жителей Приморского края, то +4 градуса могут вызвать у местного населения, мягко говоря, удивление.

Сегодня и завтра, 9 и 10 декабря, существенных осадков в регионе не ожидается, сообщает «Примгидромет». Днем воздух прогреется до +4 °С. Ночные температуры будут разными. На юге — -6 — -11 °С, а в горных районах -24 — -29 °С.

Во Владивостоке прогнозируется спокойная синоптическая обстановка. Почти ясное небо порадует горожан. Начало недели выдастся достаточно теплым. Максимальные значения температур поднимутся до нуля. Ночью столбики термометров опустятся до -6 — -8 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае предвидится похолодание во второй половине недели. Так, побережье региона может почувствовать жгучие морозы к наступлению выходных.

Дальше будет хуже: волна «адских» холодов накроет Приморье
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