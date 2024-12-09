Аномальное тепло после трескучих морозов: +4°С внезапно покажут термометры в Приморье

Сегодня и завтра, 9 и 10 декабря, существенных осадков в регионе не ожидается, сообщает «Примгидромет». Днем воздух прогреется до +4 °С. Ночные температуры будут разными. На юге — -6 — -11 °С, а в горных районах -24 — -29 °С.