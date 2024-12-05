Заметет под гнетом жутких морозов: снегопад и -30°С ударят по Приморью — когда?

Сегодня, 5 декабря, в некоторый районах региона ожидается плюсовая температура за окном. Ближайшей ночью суровые морозы и снегопад вновь накроют край, сообщает «Примгидромет». Так, на северо-востоке температурный фон составит -20 — -29 °С. Завтра, 6 декабря, максимальные температуры будут колебаться от -16 до -3 °С. Также Приморье окажется во власти северо-западного ветра.