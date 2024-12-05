Заметет под гнетом жутких морозов: снегопад и -30°С ударят по Приморью — когда?

Posted 5 декабря, 02:06
Published 5 декабря, 02:06
Modified 5 декабря, 02:08
Updated 5 декабря, 02:08
Сегодня, 5 декабря, в некоторый районах региона ожидается плюсовая температура за окном. Ближайшей ночью суровые морозы и снегопад вновь накроют край, сообщает «Примгидромет». Так, на северо-востоке температурный фон составит -20 — -29 °С. Завтра, 6 декабря, максимальные температуры будут колебаться от -16 до -3 °С. Также Приморье окажется во власти северо-западного ветра.
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до нуля. Также в городе будет дуть северо-западный умеренный ветер. В пятницу прогнозируется снег, также дальневосточная столица вновь почувствует дуновение северо-западного ветра. Дневные температуры 6 декабря составят -4 — -7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в городах Приморского края наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за льда.