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Posted 5 декабря, 02:06

Published 5 декабря, 02:06

Modified 5 декабря, 02:08

Updated 5 декабря, 02:08

Трескучие 30-градусные морозы и снег ожидаются в Приморском крае

Заметет под гнетом жутких морозов: снегопад и -30°С ударят по Приморью — когда?

5 декабря 2024, 02:06
Фото: Изображение Midjourney.

Трескучие 30-градусные морозы и снег ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморский край снова окажется под влиянием зимних осадков в ближайшее время. Совсем скоро противный ветер и «лютейший» холод составит компанию снегопаду.

Сегодня, 5 декабря, в некоторый районах региона ожидается плюсовая температура за окном. Ближайшей ночью суровые морозы и снегопад вновь накроют край, сообщает «Примгидромет». Так, на северо-востоке температурный фон составит -20 — -29 °С. Завтра, 6 декабря, максимальные температуры будут колебаться от -16 до -3 °С. Также Приморье окажется во власти северо-западного ветра.

Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до нуля. Также в городе будет дуть северо-западный умеренный ветер. В пятницу прогнозируется снег, также дальневосточная столица вновь почувствует дуновение северо-западного ветра. Дневные температуры 6 декабря составят -4 — -7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в городах Приморского края наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за льда.

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