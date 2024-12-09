Температурные качели в действии: жуткий холод и необычайное тепло ударят по Приморью

Posted 8 декабря, 23:24
Published 8 декабря, 23:24
Modified 8 декабря, 23:27
Updated 8 декабря, 23:27
Сегодня, 9 декабря, в регионе осадков не прогнозируется, сообщает «Примгидромет». В крае будет дуть умеренный северо-западный ветер, который разовьется до сильного на побережье. Утренние температуры -6 — -27 °C сменятся более теплыми. Максимальное значение достигнет +2 °C.
Во Владивостоке ожидается умеренный северо-западный ветер. К полудню термометры покажут -1 — -3 °C. В Уссурийске ветер той же интенсивности будет дуть с северо-запада. Столбики уличных градусников покажут -1 — -3 °C. В Находке предвидится умеренное дуновение ветра с северо-запада. Температура воздуха прогреется до -1 — +1 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае наступившая неделя будет еще холоднее, чем прошлая. После среды наступят жуткие морозы, которые усилятся к выходным.