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Posted 8 декабря, 23:24

Published 8 декабря, 23:24

Modified 8 декабря, 23:27

Updated 8 декабря, 23:27

Трескучий мороз сменится положительными значениями термометров в Приморском крае

Температурные качели в действии: жуткий холод и необычайное тепло ударят по Приморью

8 декабря 2024, 23:24
Фото: 1MI.

Трескучий мороз сменится положительными значениями термометров в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае суровые минусовые температуры к обеду сменятся приятными значениями. В некоторых районах стрелки термометров покажут +2 градуса по Цельсию.

Сегодня, 9 декабря, в регионе осадков не прогнозируется, сообщает «Примгидромет». В крае будет дуть умеренный северо-западный ветер, который разовьется до сильного на побережье. Утренние температуры -6 — -27 °C сменятся более теплыми. Максимальное значение достигнет +2 °C.

Во Владивостоке ожидается умеренный северо-западный ветер. К полудню термометры покажут -1 — -3 °C. В Уссурийске ветер той же интенсивности будет дуть с северо-запада. Столбики уличных градусников покажут -1 — -3 °C. В Находке предвидится умеренное дуновение ветра с северо-запада. Температура воздуха прогреется до -1 — +1 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае наступившая неделя будет еще холоднее, чем прошлая. После среды наступят жуткие морозы, которые усилятся к выходным.

Дальше будет хуже: волна «адских» холодов накроет Приморье
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