«Какашки рядом с тарелкой»: жуткое зрелище наблюдали в супермаркете Приморья — видео

Posted 9 декабря, 04:16
Published 9 декабря, 04:16
Modified 9 декабря, 04:18
Updated 9 декабря, 04:18
В дальневосточной столице супермаркет оказался в центре разбирательств в социальных сетях. По данным из новых медиа, в одном из продуктовых магазинов города замечена тарелочка, пользователи соцсетей предположили, что с отравой для крыс. К слову, неподалеку от места с убийственной трапезой обнаружена еще одна занятная находка, — экскременты грызунов.
Самое ужасное обстоятельство — наличие всего этого добра около прилавка с продуктами, отметили шокированные очевидцы. По словам свидетелей, «крысиное безобразие» не только не скрыли от глаз, но и расположили около выпечки и мяса, которые ничем не прикрыты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полчища крыс не дают житья приморцам во Владивостоке. Огромные грызуны ведут себя довольно нагло на улицах муниципалитета.