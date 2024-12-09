«Какашки рядом с тарелкой»: жуткое зрелище наблюдали в супермаркете Приморья — видео

Самое ужасное обстоятельство — наличие всего этого добра около прилавка с продуктами, отметили шокированные очевидцы. По словам свидетелей, «крысиное безобразие» не только не скрыли от глаз, но и расположили около выпечки и мяса, которые ничем не прикрыты.