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Posted 9 декабря, 04:16

Published 9 декабря, 04:16

Modified 9 декабря, 04:18

Updated 9 декабря, 04:18

Отраву для крыс и экскременты грызунов обнаружили в магазине Владивостока

«Какашки рядом с тарелкой»: жуткое зрелище наблюдали в супермаркете Приморья — видео

9 декабря 2024, 04:16
Фото: 1MI.

Отраву для крыс и экскременты грызунов обнаружили в магазине Владивостока

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Продукты
Во Владивостоке поход в магазин обернулся шокирующей ситуацией. Горожанин увидел то, от чего многие напрочь позабыли бы зачем пришли в это злосчастное место.

В дальневосточной столице супермаркет оказался в центре разбирательств в социальных сетях. По данным из новых медиа, в одном из продуктовых магазинов города замечена тарелочка, пользователи соцсетей предположили, что с отравой для крыс. К слову, неподалеку от места с убийственной трапезой обнаружена еще одна занятная находка, — экскременты грызунов.

Самое ужасное обстоятельство — наличие всего этого добра около прилавка с продуктами, отметили шокированные очевидцы. По словам свидетелей, «крысиное безобразие» не только не скрыли от глаз, но и расположили около выпечки и мяса, которые ничем не прикрыты.

Фото: gorod_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полчища крыс не дают житья приморцам во Владивостоке. Огромные грызуны ведут себя довольно нагло на улицах муниципалитета.

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